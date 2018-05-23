Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e a SNCF estão intensificando os trabalhos para tornar as estações acessíveis
No total, um compromisso de mais de €1,4 bilhãoé estabelecido pelos dois acordos de 2011 e 2018, dos quais 50% são fornecidos pela Île-de-France Mobilités, 25% pela Região da Île-de-France e 25% pela SNCF (SNCF Réseau: 18,75% e SNCF Mobilités: 6,25%).
As instalações implementadas, que são de grande importância para pessoas com mobilidade reduzida, beneficiam todos os passageiros. Eles também ajudam a facilitar o deslocamento nas estações, enquanto o número de passageiros que passam por elas, estimado hoje em mais de 3,2 milhões por dia, continua aumentando.
Até o momento, cerca de metade do programa das 209 estações já foi concluída. Ao passar de um esforço financeiro anual de €135 milhões em financiamento atual nos últimos dois anos para €190 milhões em financiamento atual, a Île-de-France Mobilités, a Região de Île-de-France e a SNCF pretendem acelerar a implantação de soluções de acessibilidade para facilitar a vida diária dos residentes da Île-de-France e simplificar o acesso ao transporte para todos. Em média, 17 estações são disponibilizadas a cada ano, ou seja, uma estação a cada três semanas para o final do programa de trabalho em 2024.
A ESTAÇÃO VALLÉES (LINHA L) É UM DOS PRINCIPAIS PROJETOS RECENTEMENTE CONCLUÍDOS.
O trabalho, que corresponde a um investimento de €13 milhões, possibilitou a criação de uma infraestrutura importante: em especial uma passarela, equipada com elevadores, que conecta os distritos dos três municípios de Colombes, La Garenne-Colombes e Bois Colombes, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a trens para pessoas com mobilidade reduzida.
Além desse trabalho, novas instalações serão construídas para facilitar o cotidiano dos usuários da estação: um espaço de trabalho Work & Station na estação, bem como um serviço de abrigo seguro para bicicletas Véligo.
Os principais números para a acessibilidade da estação Vallées (92):
– Investimento de €13 milhões,
– Criação de uma nova passarela e 3 elevadores para conectar os municípios e acessar as plataformas da estação,
– Modernização e substituição da superfície asfaltada das plataformas,
– Implementação de faixas de vigilância,
– Novo abrigo na plataforma do lado do prédio de passageiros,
– Substituição do mobiliário da plataforma,
– Modernização da iluminação,
– Trazendo a sinalização em conformidade.