Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e a SNCF estão intensificando os trabalhos para tornar as estações acessíveis

As instalações implementadas, que são de grande importância para pessoas com mobilidade reduzida, beneficiam todos os passageiros. Eles também ajudam a facilitar o deslocamento nas estações, enquanto o número de passageiros que passam por elas, estimado hoje em mais de 3,2 milhões por dia, continua aumentando.

Até o momento, cerca de metade do programa das 209 estações já foi concluída. Ao passar de um esforço financeiro anual de €135 milhões em financiamento atual nos últimos dois anos para €190 milhões em financiamento atual, a Île-de-France Mobilités, a Região de Île-de-France e a SNCF pretendem acelerar a implantação de soluções de acessibilidade para facilitar a vida diária dos residentes da Île-de-France e simplificar o acesso ao transporte para todos. Em média, 17 estações são disponibilizadas a cada ano, ou seja, uma estação a cada três semanas para o final do programa de trabalho em 2024.

A ESTAÇÃO VALLÉES (LINHA L) É UM DOS PRINCIPAIS PROJETOS RECENTEMENTE CONCLUÍDOS.

O trabalho, que corresponde a um investimento de €13 milhões, possibilitou a criação de uma infraestrutura importante: em especial uma passarela, equipada com elevadores, que conecta os distritos dos três municípios de Colombes, La Garenne-Colombes e Bois Colombes, ao mesmo tempo em que facilita o acesso a trens para pessoas com mobilidade reduzida.

Além desse trabalho, novas instalações serão construídas para facilitar o cotidiano dos usuários da estação: um espaço de trabalho Work & Station na estação, bem como um serviço de abrigo seguro para bicicletas Véligo.

Os principais números para a acessibilidade da estação Vallées (92):

– Investimento de €13 milhões,

– Criação de uma nova passarela e 3 elevadores para conectar os municípios e acessar as plataformas da estação,

– Modernização e substituição da superfície asfaltada das plataformas,

– Implementação de faixas de vigilância,

– Novo abrigo na plataforma do lado do prédio de passageiros,

– Substituição do mobiliário da plataforma,

– Modernização da iluminação,

– Trazendo a sinalização em conformidade.