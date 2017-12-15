A Île-de-France Mobilités encomenda 20 novos trens para a linha 11 do metrô de Paris
O modelo MP14 também será operado nas linhas 4 e 14, mas em sua versão automática. Vestindo as novas cores do transporte regional, trará muitas vantagens, tais como:
- a presença de telas e mapas dinâmicos para melhor informação aos passageiros
- Melhor conforto
- Controle de ruído mais eficaz
- Consumo de energia 20% menor em comparação com trens anteriores (iluminação LED, freios elétricos, etc.)
Essa aquisição soma um custo de 187,3 milhões de euros, com a Île-de-France Mobilités e a RATP compartilhando igualmente o financiamento do projeto. Deve-se notar que um segundo pedido para 19 trens adicionais terá que ser feito para permitir a operação da linha, cuja extensão até Rosny Bois-Perrier está em andamento.