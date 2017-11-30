Île-de-France Mobilités lança um procedimento de compensação para passageiros do RER A e B

Como conseguir reembolso?

Viajantes com passes Navigo e Imagine R serão afetados por essa medida. As pessoas reembolsadas terão que apresentar comprovante de local de residência ou atividade profissional localizado próximo às estações de uma das duas linhas, excluindo estações localizadas em Paris Intramuros.

Mais especificamente, para o RER A, passageiros que possuam um passe Navigo (anual ou mensal) ativo entre 30 de outubro e 1º de novembro de 2017 serão reembolsados por €10. O valor será de €5 para os portadores do Imagine R.

Para o RER B, passageiros que sejam portadores de Navigo (anuais ou mensais) e usuários regulares do RER B entre fevereiro e outubro de 2017 serão reembolsados por €20. Os beneficiários de um pacote Imagine R receberão €10.

Todos os passageiros afetados por essa medida são solicitados a fazer login a partir de 10 de janeiro de 2018 às https://mondedommagement.transilien.com/.

Esse é o mesmo sistema já implementado em julho de 2016, quando Valérie Pécresse conseguiu obter um gesto comercial em benefício dos passageiros afetados por grandes enchentes e greves.