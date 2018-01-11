Île-de-France Mobilités arrenda dois novos trens AGC para a linha P
Desde sua chegada em 2016 à frente da Região, Valérie Pécresse se propôs o objetivo de desbloquear uma situação que estava congelada por tempo demais. A chegada desses novos trens ilustra o desejo da Île-de-France Mobilités de ajudar os passageiros dessa linha após as dificuldades diárias que enfrentam ali (cancelamentos, atrasos, etc.).
A chegada de novos trens AGC no eixo de Paris para a linha P
"Esta é uma ótima notícia para os passageiros da linha P. Eu estava comprometido em encontrar soluções rápidas para essa linha, que é a última linha não eletrificada em Île-de-France. Assim que me tornei Presidente da Região, pedi à SNCF que relançasse o projeto de eletrificação da filial de Provins, que havia sido adiado por muito tempo e que espero que seja colocado em serviço até o final de 2020. Mas havia uma urgência para os passageiros em Seine-et-Marne, que mal podiam esperar pelo fim das obras ao sul da linha. Por isso, a chegada desses dois trens possibilitará reduzir os atrasos e cancelamentos de trens que eles frequentemente sofreram por muito tempo. ", explica Valérie Pécresse.
"A linha P, a linha Seine-et-Marne, transporta mais de 100.000 passageiros todos os dias. A qualidade do serviço oferecida aos passageiros na linha sofre com equipamentos envelhecidos, com a particularidade de possuir uma frota elétrica e diesel. Estava se tornando urgente substituí-los por equipamentos mais modernos, e gostaria de agradecer à Île de France Mobilités por essa boa notícia para os clientes do eixo La Ferté Milon – Meaux – Paris e para nossas equipes. Esta é a primeira pedra do projeto para transformar a linha P que lançamos coletivamente com o projeto P+ no final do ano passado. Um projeto para melhorar o serviço geral, no curto prazo, adaptando-o às necessidades de viagens, informações para passageiros, serviço na estação, etc. e projetando agora como será a mobilidade em Seine et Marne nos próximos anos. ", diz Alain Krakovitch.
A chegada de novos trens AGC no eixo de Paris para a linha P. Para lidar com a urgência dessa linha, a Île-de-France Mobilités está tomando medidas e alugando 2 trens para a região de Grand Est. Trem P: A longo prazo, com a eletrificação da linha, 20 novos trens e 16 trens renovados serão colocados em circulação até 2020. Graças aos 2 novos trens AGC: + confiabilidade, + conforto
Esses novos trens AGC, que não estão mais em produção, funcionam com energia diesel e elétrica e oferecerão aos passageiros no eixoem questão maior conforto: adaptabilidade a pessoas com mobilidade reduzida, ar-condicionado, proteção por vídeo, sistema de informações ao passageiro, etc. Além do conforto interno, esses trens AGC permitirãouma maior fluidez da linhae maiorregularidade dos trenspara atender às necessidades dos passageiros. A operação e manutenção desses trens são totalmente financiadas pela Île-de-France Mobilités.
Uma vez realizados os trabalhos de eletrificação no ramal Paris-Provins, os trens AGC já presentes nesta linha serão transferidos para o norte para completar o equipamento Paris – La Ferté Milon. Quanto ao eixo Paris-Provins, a Île-de-France Mobilités substituirá esses trens AGC com a chegada de 20 novos trens da Île-de-France, uma ação que faz parte do enorme plano para modernizar o material rodante da Île-de-France desejado por Valérie Pécresse.