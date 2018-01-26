Île-de-France Mobilités aluga dois novos trens AGC na linha P

"Esta é uma ótima notícia para os passageiros da linha P. Eu estava comprometido em encontrar soluções rápidas para essa linha, que é a última linha não eletrificada em Île-de-France. Assim que me tornei Presidente da Região, pedi à SNCF que relançasse o projeto de eletrificação da filial de Provins, que havia sido adiado por muito tempo e que espero que seja colocado em serviço até o final de 2020. Mas havia uma urgência para os passageiros em Seine-et-Marne, que mal podiam esperar pelo fim das obras ao sul da linha. Por isso, a chegada desses dois trens possibilitará reduzir os atrasos e cancelamentos de trens que eles frequentemente sofreram por muito tempo. ", explica Valérie Pécresse.



"A linha P, a linha Seine-et-Marne, transporta mais de 100.000 passageiros todos os dias. A qualidade do serviço oferecida aos passageiros na linha sofre com equipamentos envelhecidos, com a particularidade de possuir uma frota elétrica e diesel. Estava se tornando urgente substituí-los por equipamentos mais modernos, e gostaria de agradecer à Île de France Mobilités por essa boa notícia para os clientes do eixo La Ferté Milon – Meaux – Paris e para nossas equipes. Esta é a primeira pedra do projeto para transformar a linha P que lançamos coletivamente com o projeto P+ no final do ano passado. Um projeto para melhorar o serviço geral, no curto prazo, adaptando-o às necessidades de viagens, informações para passageiros, serviço na estação, etc. e projetando agora como será a mobilidade em Seine et Marne nos próximos anos. ", diz Alain Krakovitch.