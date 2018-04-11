Île-de-France Mobilités cria um comitê de especialistas sobre a questão do transporte público gratuito

Este comitê será presidido por Jacques Rapoport, ex-presidente da SNCF Réseau, que conduzirá esta reflexão sem parcialidade, coletando contribuições dos oito departamentos da região da Île-de-France e das autoridades locais envolvidas. O relator designado é Grégoire Marlot, ex-Diretor de Estratégia da SNCF Réseau e membro da Comissão Spinetta.

Esse comitê também será composto por:

Gilles Carrez , deputado LR por Val-de-Marne,

Gilles Savary , ex-deputado do PS por Gironda,

lain Quinet , Vice-Diretor Executivo da SNCF Réseau,

Marc Pélissier , Secretário-Geral da Associação de Usuários de Transporte da Île-de-France (AUT-IDF),

Yves Crozet , professor nas Ciências Po Lyon e na Universidade de Lyon II e ex-presidente do Laboratório de Economia dos Transportes (LET)

Fabien Leurent , Diretor de Pesquisa no Laboratório de Mobilidade Urbana de Transporte, Universidade de Paris-Est, IFSTARR-ENPC-UPEM

François Mirabel, Presidente do Observatório de Transporte, Energia e Meio Ambiente em conjunto com a ADEME, Reitor da Faculdade de Economia Diretor da SCUIO-IP Universidade de Montpellier

As conclusões do estudo realizado, no entanto, terão que levar em conta as necessidades de financiamento atualmente essenciais para a modernização da rede de transporte público na região de Paris. Deve-se lembrar que a receita arrecadada das tarifas do transporte público dos usuários representa quase 3 bilhões de euros por ano, ou cerca de 30% dos custos operacionais anuais do transporte em Île-de-France, que rondam 10 bilhões de euros por ano. Melhorar a qualidade do serviço para todos os usuários não pode economizar esses 3 bilhões de euros. Além disso, o estudo focará em todos os residentes de Île-de-France para evitar qualquer discriminação entre os usuários.

Espera-se que o relatório deste estudo seja submetido ao Presidente no final de setembro de 2018.