Île-de-France Mobilités continua modernizando estações
Estações conectadas: 80 novas estações equipadas com áreas de espera conectadas
No início de 2017, a Île-de-France Mobilités lançou o programa de desenvolvimento de espaços microworking para equipar 70 estações com espaços conectados. Assim, antes de pegar seu trem, bonde ou ônibus, os viajantes podem aproveitar ao máximo o tempo de espera nesses espaços confortáveis e aquecidos, equipados com tomadas elétricas e Wi-Fi gratuito.
A Île-de-France Mobilités continua instalando esses espaços conforme planejado e decidiu equipar 80 estações adicionais na região de Paris. A SNCF Gares & Connexions é responsável pela criação do programa, que é totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités.
Os espaços têm entre 2 e 50m² e geralmente estão localizados no coração do edifício principal da estação. Eles estão disponíveis para todos os viajantes que querem adiantar o dia de trabalho e economizar tempo, ou simplesmente para carregar o celular!
Uma área de concentração permite que você se acomode por um momento mais longo e confortável, com poltronas, prateleiras fixas individuais. Um espaço espaçoso permite que você trabalhe em qualquer lugar, recarrega seu celular, tablet para guardar seus pertences. Uma dinâmica permite que você trabalhe em posição sentada e em pé e faça chamadas com total confidencialidade, mesa de hotel, divisórias.
Estações seguras: a estação Saint Lazare é equipada com pórticos
A Gare Saint Lazare é a segunda estação da Europa em termos de fluxo de passageiros, atrás apenas da Gare du Nord. Apesar de sua importância e do fato de serem principalmente pessoas da região da Île-de-France que a utilizam, hoje é a única grande estação da região da Île de France que não possui pórtiles.
Em setembro de 2016, Valérie Pécresse pediu à SNCF que instalasse esse equipamento, necessário tanto para combater efetivamente fraudes quanto para se preparar para a revolução do Smart Navigo (pós-pagamento, uso de smartphones, etc.).
A Île-de-France Mobilités está cobrindo 100% do custo da instalação, ou seja, 14 milhões de euros.
A instalação desses pórticos, que será concluída no verão de 2019, será realizada com o maior impacto possível no tráfego de passageiros na estação. Além disso, a instalação desses pórticos também é uma oportunidade para a SNCF reorganizar a abordagem às plataformas para melhor organizar lojas e serviços, mas também para melhorar a informação (displays de horários) e a sinalização.
1.800 "catracas", algumas com mais de 30 anos, também serão substituídas por esses novos modelos ou adicionadas em estações não equipadas, de modo que, até o final de 2019, 90% dos passageiros que passam por uma estação na região de Paris passarão por validadores (em comparação com 80% hoje).
A SNCF e a Île-de-France Mobilités optaram por um salto tecnológico que possibilita gerenciar grandes fluxos (melhor detecção, inclusive para crianças, sistema de portas giratórias, etc.) e que leva em conta melhor a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A Comissão de Acessibilidade da SNCF, composta por representantes das associações, participou do concurso de licitações emitido pela SNCF.
Estações mais acessíveis: €929 milhões para tornar as estações acessíveis a todos
A Île-de-France Mobilités acaba de aprovar a segunda parte do programa de financiamento para a acessibilidade das 209 estações da SNCF em Île-de-France, no valor de €929 milhões. Esse vasto projeto permitirá que pessoas com mobilidade reduzida acessem 268 estações na região da Île-de-France (SNCF e RATP) sem dificuldade até 2024, ou seja, quase 95% do tráfego ferroviário na região da Île-de-France. No total, serão investidos 1,45 bilhão de euros para tornar essas estações acessíveis.
Hoje, 146 estações já estão acessíveis na Île-de-France, das quais 34 foram construídas entre 2016 e 2017.
O trabalho de acessibilidade inclui a instalação de elevadores, escadas rolantes, rampas de acesso, poltronas nas áreas de espera, tiras podotáctilas para alerta, faróis sonoros, faixas guia, plataformas eleváveis para acesso direto aos trens e remoção de obstáculos ao redor das estações. Para realizar esse trabalho, 50% do orçamento é financiado pela Île-de-France Mobilités, 25% pela Região da Île-de-France e 25% pela SNCF.
Estações intermodais e acessíveis
Vários projetos de desenvolvimento de estação foram apresentados ao Conselho Mobilités da Île-de-France, como o projeto da estação Poissy, que foi discutido com o público em junho de 2017, a estação Melun, a estação Saint-Denis e o desenvolvimento ao redor das estações Lyon-Bercy-Austerlitz.
O exemplo da renovação completa da estação Saint Denis
A 5ª estação da Île-de-France (excluindo as estações parisienses), a estação de Saint Denis é frequentada por mais de 90.000 passageiros por dia. Possui uma grande oferta de transporte (2 linhas de trem, 2 linhas de bonde, 3 linhas de ônibus) que deve ser ainda mais fortalecida nos próximos anos.
O dinamismo do território e a evolução do transporte anunciam um aumento no número de passageiros estimado em 70% até 2030, ou seja, 150.000 passageiros por dia para uma estação que já está congestionada durante o horário de pico.
Além disso, a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida é incompleta, e a sinalização é difícil de ler, especialmente para informações sobre conexões.
Para atender às necessidades dos passageiros, a Île-de-France Mobilités lançou estudos para melhorar a situação. Elas foram apresentadas ao público de 11 de setembro a 6 de outubro de 2017.
Realocação da estação de bonde 1, elevação das plataformas, criação de um novo túnel, aumento de espaços para bicicletas, modernização da informação integrando os diferentes modos de transporte público, facilitação da passagem de um para outro, etc. O trabalho começará com a acessibilidade da estação em 2018, com um orçamento total de 65 milhões de euros.
Detalhes do projeto e os resultados da consulta podem ser encontrados aqui: http://www.amenagementgare-saint-denis.fr/
Contatos de Imprensa
–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]
–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]