Île-de-France Mobilités continua modernizando estações

Estações seguras: a estação Saint Lazare é equipada com pórticos

A Gare Saint Lazare é a segunda estação da Europa em termos de fluxo de passageiros, atrás apenas da Gare du Nord. Apesar de sua importância e do fato de serem principalmente pessoas da região da Île-de-France que a utilizam, hoje é a única grande estação da região da Île de France que não possui pórtiles.

Em setembro de 2016, Valérie Pécresse pediu à SNCF que instalasse esse equipamento, necessário tanto para combater efetivamente fraudes quanto para se preparar para a revolução do Smart Navigo (pós-pagamento, uso de smartphones, etc.).

A Île-de-France Mobilités está cobrindo 100% do custo da instalação, ou seja, 14 milhões de euros.

A instalação desses pórticos, que será concluída no verão de 2019, será realizada com o maior impacto possível no tráfego de passageiros na estação. Além disso, a instalação desses pórticos também é uma oportunidade para a SNCF reorganizar a abordagem às plataformas para melhor organizar lojas e serviços, mas também para melhorar a informação (displays de horários) e a sinalização.