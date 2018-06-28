Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF lançam um concurso para substituir os trens RER B
Île-de-France, a RATP e a SNCF estão investindo para melhorar a linha B. Operações já realizadas: Renovação de 117 trens, criação de uma nova oferta RER B Nord+ com período de pico mais longo e mais trens. Criação de um Centro de Comando Único. Criação de uma terceira via em Denfert-Rochereau. Melhoria da sinalização do túnel de Châtelet. Oficina de reparo de trens em Mitry. 2018, renovação dos últimos 31 conjuntos de trens (2018-2020). Melhoria da sinalização ao sul. Criação de uma curva de trem na Plaine-Stade de France. 2019-2022, modernização dos desvios em Saint-Rémy lès-Chevreuse (2020). Ponto de retorno do trem em Orsay (2020). Até 2025, chega os novos trens MING. Controle automático dos trens Nexteo. Melhoria do local de manutenção de Massy
A Linha B do RER é a espinha dorsal da rede de transporte da Île-de-France no eixo Norte-Sul. Essa linha, que oferece até 900.000 viagens por dia, é de grande importância para a operação da região da Île-de-France.
Por isso, como extensão de seus investimentos sem precedentes para oferecer melhor qualidade de serviço aos residentes da Île-de-France em todas as linhas da Região, a Île-de-France mobilités, com a RATP e a SNCF, decidiu, em julho de 2016, acelerar a substituição dos trens atualmente em circulação por equipamentos de maior capacidade, eficiência e conforto, adaptados às restrições operacionais da linha, inicialmente planejado para 2029-2030.
Esse contrato será dimensionado para a aquisição de no máximo 180 elementos "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), as primeiras entregas estão previstas para 2024 com o objetivo de realizar os testes de homologação que permitirão sua entrada em serviço comercial a partir de 2025.
Île-de-France Mobilités e RATP estão financiando todo esse programa.
A Linha B está atualmente equipada com 117 trens MI 79 renovados e 31 trens MI 84 em renovação, duas operações financiadas pela Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, e que já melhoraram o conforto nesses trens quando o MING chega.
O contrato cobrirá o estudo e fornecimento de equipamentos, em 2 tranches:
- Uma tranche firme de 146 elementos
- um lote opcional de até 34 elementos adicionais
Esses futuros trens poderão circular em toda a linha B, ou seja, nas redes RATP e SNCF, com tensões duplas de 1500 V DC e 25 kV AC, respectivamente.
Esses MINGs terão as seguintes principais características técnicas:
- Comprimento máximo de 208 m em unidades múltiplas
- Um bitola externa permitindo vagões parcial ou totalmente de dois níveis
- Ampla intercirculação entre carros
- Uma capacidade de 20 a 30% maior que o equipamento atual
- Regulação térmica, proteção por vídeo e sistemas dinâmicos de informação ao passageiro a bordo
- Espaços adaptados para pessoas em cadeiras de rodas (UFR) por elementos (localizados nos carros da frente)
- De 10 a 20% das vagas reservadas para PRM (Pessoas com Mobilidade Reduzida).