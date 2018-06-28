Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF lançam um concurso para substituir os trens RER B

A Linha B do RER é a espinha dorsal da rede de transporte da Île-de-France no eixo Norte-Sul. Essa linha, que oferece até 900.000 viagens por dia, é de grande importância para a operação da região da Île-de-France.

Por isso, como extensão de seus investimentos sem precedentes para oferecer melhor qualidade de serviço aos residentes da Île-de-France em todas as linhas da Região, a Île-de-France mobilités, com a RATP e a SNCF, decidiu, em julho de 2016, acelerar a substituição dos trens atualmente em circulação por equipamentos de maior capacidade, eficiência e conforto, adaptados às restrições operacionais da linha, inicialmente planejado para 2029-2030.

Esse contrato será dimensionado para a aquisição de no máximo 180 elementos "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), as primeiras entregas estão previstas para 2024 com o objetivo de realizar os testes de homologação que permitirão sua entrada em serviço comercial a partir de 2025.

Île-de-France Mobilités e RATP estão financiando todo esse programa.

A Linha B está atualmente equipada com 117 trens MI 79 renovados e 31 trens MI 84 em renovação, duas operações financiadas pela Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, e que já melhoraram o conforto nesses trens quando o MING chega.

O contrato cobrirá o estudo e fornecimento de equipamentos, em 2 tranches:

Uma tranche firme de 146 elementos

um lote opcional de até 34 elementos adicionais

Esses futuros trens poderão circular em toda a linha B, ou seja, nas redes RATP e SNCF, com tensões duplas de 1500 V DC e 25 kV AC, respectivamente.

Esses MINGs terão as seguintes principais características técnicas: