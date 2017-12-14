Planos de Mobilidade: Île-de-France Mobilités & a Região ajudam empresas a otimizar suas viagens

Essa obrigação de implementar um Plano de Mobilidade é cumprida no âmbito da Lei de Transição Energética para Crescimento Verde de 17 de agosto de 2015, que diz respeito a 7.000 empresas da região da Île-de-France. O objetivo é promover o transporte mais limpo entre os funcionários e desenvolver o princípio da ecomobilidade na empresa, pensando, por exemplo, em sistemas de teletrabalho ou carona. No total, quase 70% dos funcionários da região serão afetados por um plano de mobilidade da empresa ou administração (PDM) em 2019.

"Esses planos de mobilidade são uma oportunidade real para nossas empresas na região da Île-de-France aumentarem a produtividade tornando as viagens de seus funcionários, fornecedores e clientes mais eficientes. Em termos concretos, trata-se de racionalizar seus custos e reduzir acidentes durante o deslocamento, ao mesmo tempo em que limita o impacto ambiental do transporte. Île-de-France Mobilités e a Região Île-de-France estão trabalhando ao lado de profissionais para cumprir essa nova obrigação regulatória, pois estamos ajudando-os a iniciar o caminho graças ao aconselhamento de especialistas em mobilidade, ferramentas online e subsídios regionais", explica Stéphane Beaudet, Vice-Presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France responsável pelo Transporte.