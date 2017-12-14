Planos de Mobilidade: Île-de-France Mobilités & a Região ajudam empresas a otimizar suas viagens
Essa obrigação de implementar um Plano de Mobilidade é cumprida no âmbito da Lei de Transição Energética para Crescimento Verde de 17 de agosto de 2015, que diz respeito a 7.000 empresas da região da Île-de-France. O objetivo é promover o transporte mais limpo entre os funcionários e desenvolver o princípio da ecomobilidade na empresa, pensando, por exemplo, em sistemas de teletrabalho ou carona. No total, quase 70% dos funcionários da região serão afetados por um plano de mobilidade da empresa ou administração (PDM) em 2019.
"Esses planos de mobilidade são uma oportunidade real para nossas empresas na região da Île-de-France aumentarem a produtividade tornando as viagens de seus funcionários, fornecedores e clientes mais eficientes. Em termos concretos, trata-se de racionalizar seus custos e reduzir acidentes durante o deslocamento, ao mesmo tempo em que limita o impacto ambiental do transporte. Île-de-France Mobilités e a Região Île-de-France estão trabalhando ao lado de profissionais para cumprir essa nova obrigação regulatória, pois estamos ajudando-os a iniciar o caminho graças ao aconselhamento de especialistas em mobilidade, ferramentas online e subsídios regionais", explica Stéphane Beaudet, Vice-Presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France responsável pelo Transporte.
Coorganizado pela Região e pela Île-de-France Mobilités como parte da abordagem Pro'Mobilidade, o Fórum de Negócios e Mobilidade de 4 de dezembro de 2017 teve como objetivo propor ajuda existente para preparar as empresas para essa nova obrigação. A Pro'Mobilité é uma rede de atores com diversas habilidades que vem promovendo o desenvolvimento de planos de mobilidade por empresas e administrações desde 2008.
Durante esta feira, os consultores de mobilidade têm:
- Aumentar a conscientização e incentivar o desenvolvimento de planos de mobilidade
- Informado sobre a ajuda existente
- Promove a rede de conselheiros de mobilidade
- Demonstrou os aspectos positivos dos planos de mobilidade
Compartilhamento de depoimentos e feedback, discussões sobre as ferramentas de suporte disponíveis para empresas, trocas com parceiros da Pro'Mobilité... As empresas são genuinamente apoiadas em sua abordagem para montar suas atividades
próprio Plano de Mobilidade.