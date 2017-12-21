Île-de-France Mobilités reforça 90 linhas de ônibus adicionais

"Como parte da 'Revolução no Transporte', trabalhamos por muito tempo com autoridades eleitas locais, operadores de transporte e passageiros para garantir uma oferta de ônibus melhor na Île-de-France", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. "Eles precisam vir com mais frequência, por mais tempo, especialmente à noite e nos fins de semana, e levar em conta as mudanças em cada território, os novos bairros, as áreas de emprego. Também pode ser uma resposta imediata para viajantes dos subúrbios externos que não têm acesso a nenhum meio de transporte. Por isso modificamos certas linhas, criamos novas. Em dois anos, já melhoramos 250 linhas de ônibus, com foco especial na rede de ônibus noturnos Noctilien, que está aumentando de potência e substituindo a rede ferroviária quando está fechada. »

Quase 250 linhas foram modificadas em 2 anos para melhorar as viagens dos moradores de Île-de-France, aumentando o orçamento anual dedicado à rede de ônibus em mais de 100 milhões de euros desde 2016.