Île-de-France Mobilités reforça 90 linhas de ônibus adicionais
Essa decisão, tomada como parte do programa de reformulação da rede de ônibus da Île-de-France, leva em conta tanto os desenvolvimentos urbanos quanto aqueles ligados ao estilo de vida dos passageiros. Esses serviços adicionais possibilitarão aumentar a frequência do número de ônibus durante o horário de pico, fora do horário de pico ou fins de semana, adaptar as rotas das linhas de acordo com áreas de negócios geograficamente próximas ou estender os horários noturnos.
"Como parte da 'Revolução no Transporte', trabalhamos por muito tempo com autoridades eleitas locais, operadores de transporte e passageiros para garantir uma oferta de ônibus melhor na Île-de-France", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. "Eles precisam vir com mais frequência, por mais tempo, especialmente à noite e nos fins de semana, e levar em conta as mudanças em cada território, os novos bairros, as áreas de emprego. Também pode ser uma resposta imediata para viajantes dos subúrbios externos que não têm acesso a nenhum meio de transporte. Por isso modificamos certas linhas, criamos novas. Em dois anos, já melhoramos 250 linhas de ônibus, com foco especial na rede de ônibus noturnos Noctilien, que está aumentando de potência e substituindo a rede ferroviária quando está fechada. »
Quase 250 linhas foram modificadas em 2 anos para melhorar as viagens dos moradores de Île-de-France, aumentando o orçamento anual dedicado à rede de ônibus em mais de 100 milhões de euros desde 2016.