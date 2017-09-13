Jogos Olímpicos de 2024: Île-de-France mobilités está comprometida com transporte eficiente

Meios de transporte modernos e acessíveis

Entre 2016 e 2024, mais de 1.000 trens novos ou reformados serão entregues. A modernização e o desenvolvimento do transporte são uma das prioridades da Île-de-France Mobilités, a fim de melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.

O esforço também foca na acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Até 2024, todo o transporte público de superfície estará acessível a pessoas com mobilidade reduzida, assim como às principais estações.