Jogos Olímpicos de 2024: Île-de-France mobilités está comprometida com transporte eficiente

A rede de transporte atenderá todos os locais olímpicos

Graças a investimentos significativos na renovação do material rodante, criação de novas linhas e reforço das existentes, todos os locais olímpicos estarão a menos de 45 minutos de Paris por transporte público. Além disso, as 750 estações e estações de metrô na região da Île-de-France estão passando por programas de renovação para torná-las mais atraentes e facilitar as trocas entre meios de transporte.

Serviços de transporte público para os Jogos Olímpicos

Criação de novos serviços, transporte ambientalmente amigável, extensão das linhas... descubra o futuro do transporte na Île-de-France!

Meios de transporte modernos e acessíveis

Entre 2016 e 2024, mais de 1.000 trens novos ou reformados serão entregues. A modernização e o desenvolvimento do transporte são uma das prioridades da Île-de-France Mobilités, a fim de melhorar a qualidade do serviço aos passageiros.
O esforço também foca na acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Até 2024, todo o transporte público de superfície estará acessível a pessoas com mobilidade reduzida, assim como às principais estações.