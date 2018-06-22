Île-de-France Mobilités está comprometida em melhorar a qualidade do ar

Veículos mais limpos

Metas ambiciosas:

Veículos 100% limpos na área densa até 2025

Ônibus 100% limpos até 2030 para toda a região

Para alcançar esses objetivos, a Île-de-France Mobilités está buscando, em colaboração com todos os operadores de transporte, a implantação de ônibus elétricos e de biogás , tornando assim a Região da Île-de-France uma referência mundial em transporte público rodoviário de muito baixo carbono.

Espera-se que mais de 2000 ônibus limpos sejam encomendados até 2020

Ao mesmo tempo, estão sendo realizados trabalhos na adaptação dos depósitos de ônibus para energia limpa, tornando possível, por exemplo, acomodar veículos elétricos ou bio-NGV.

A Île-de-France Mobilités também continua experimentando novas tecnologias, como combustíveis sintéticos (GTL e HVO) ou o setor de hidrogênio.