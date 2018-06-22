Île-de-France Mobilités está comprometida em melhorar a qualidade do ar
Este estudo é uma inédita no mundo
Os dados coletados tornarão possível:
- Airparif para aprimorar o conhecimento sobre emissões de poluentes em condições reais
- Île-de-France Mobilités para medir os benefícios para os residentes da Île-de-France de sua política de melhoria da qualidade do ar
Saiba Mais:
Ônibus 100% elétricos até 2025 para uma melhor qualidade de vida. 5 ônibus NGV serão utilizados na linha expressa Massy-Saclay. 11 ônibus elétricos serão instalados nas redes Argenteuil-Sartrouville e Saint-Quentin-en-Yvelines. 2 ônibus a hidrogênio serão testados na rede Grand Parc de Versalhes.
Novos pedidos entre 2018 e 2020. 1200 veículos elétricos ou de biogás para Paris e os subúrbios internos. 800 veículos elétricos ou de biogás para os subúrbios externos. 11 depósitos de ônibus foram convertidos para carregar ônibus limpos.
A transição energética, um grande desafio para o transporte
O transporte rodoviário (carros, caminhões, ônibus, etc.) é responsável por uma proporção significativa das emissões de gases de efeito estufa, óxidos de nitrogênio e partículas finas. Embora a parcela da poluição para ônibus, em relação ao número de pessoas transportadas, seja menor do que para outros modos de transporte rodoviário, ainda assim é uma questão importante de saúde pública.
Veículos mais limpos
Metas ambiciosas:
- Veículos 100% limpos na área densa até 2025
- Ônibus 100% limpos até 2030 para toda a região
Para alcançar esses objetivos, a Île-de-France Mobilités está buscando, em colaboração com todos os operadores de transporte, a implantação de ônibus elétricos e de biogás , tornando assim a Região da Île-de-France uma referência mundial em transporte público rodoviário de muito baixo carbono.
Espera-se que mais de 2000 ônibus limpos sejam encomendados até 2020
Ao mesmo tempo, estão sendo realizados trabalhos na adaptação dos depósitos de ônibus para energia limpa, tornando possível, por exemplo, acomodar veículos elétricos ou bio-NGV.
A Île-de-France Mobilités também continua experimentando novas tecnologias, como combustíveis sintéticos (GTL e HVO) ou o setor de hidrogênio.
Qual impacto os motores e combustíveis têm na qualidade do ar?
A Île-de-France Mobilités está conduzindo, junto com a Airparif, um estudo que deve melhorar os modelos de previsão das emissões de poluentes na Île-de-France. Este estudo terá duração de um ano, com início na segunda-feira, 18 de junho.
Île-de-France Mobilités e Airparif estão testando, em condições reais de tráfego, diferentes tipos de motores e combustíveis em vários tipos de veículos, com um total de 22 ônibus sendo testados (em períodos de duas semanas cada).
Os dados coletados permitirão refinar os modelos existentes de monitoramento e previsão da qualidade do ar e avaliar os efeitos de curto e médio prazo da política de modernização da frota de ônibus liderada pela Île-de-France Mobilités.
O desenvolvimento de novas formas de mobilidade
A Île-de-France Mobilités também implementou uma política ambiciosa para desenvolver novas formas de mobilidade , como carona para reduzir o número de carros nas ruas, bicicletas elétricas, ônibus elétricos autônomos e instalando estações de recarga elétrica e vagas reservadas para carona em parques próximos às estações. Todas essas medidas contribuem para melhorar a qualidade do ar para todos os residentes de Île-de-France.