Île-de-France Mobilités e SNCF Gares & Connexions inauguram uma nova área de Véligo Gare de l'Est

A área da Gare de l'Est de Véligo: um armário seguro para bicicletas no pátio da estação

Idealmente localizado na frente da estação, o novo espaço de Véligo é fácil de encontrar. É acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele contém 69 espaços seguros, complementados por cerca de quarenta aros de acesso livre. Este novo compartimento para bicicletas é equipado com sistemas de acoplamento VeloUp, suportes de dois níveis e pode acomodar bicicletas clássicas, mas também bicicletas com assistência elétrica e tandems. Bem iluminadas e equipadas com videovigilância, as áreas de Véligo garantem a segurança dos passageiros e de suas motos.

O objetivo da Île-de-France Mobilités é incentivar o uso de bicicletas por passageiros que regularmente vão à estação em viagens a trabalho ou pessoais. Assim, como em todos os armários Véligo, para se beneficiar de um dos espaços seguros, os usuários de bicicletas e trems devem possuir o cartão Navigo carregado com um bilhete de transporte válido, graças ao qual poderão abrir o local. Eles também devem fazer uma assinatura anual adicional no passe navigo (para a Véligo Gare de l'Est, a assinatura é de €20 por ano).

O custo do projeto é de €190.000 sem impostos, dos quais 75% são financiados pela Île-de-France Mobilités e 25% pela SNCF.

A inauguração do Véligo na estação Paris Est marca uma nova etapa na implantação desse serviço nas principais estações parisienses, após Rosa Parks (RER E) e Paris-Montparnasse em 2016. A estação Paris-Saint-Lazare será a próxima, com os primeiros 40 lugares a serem colocados em operação em 2019. 100 vagas estão planejadas a longo prazo. Uma aceleração do programa também está planejada para Gare de Lyon, Gard du Nord e Gare d'Austerlitz. Além disso, estão em andamento discussões entre a Île-de-France Mobilités e a cidade de Paris para desenvolver o programa Véligo nas principais estações na porta de entrada para Paris, como Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine e Porte Maillot.

O novo espaço Véligo se une aos 98 espaços da Île de France

A Véligo agora oferece vagas de estacionamento para bicicletas o mais próximo possível das estações em toda a região, com mais de 6.000 vagas já criadas em 98 estações e estações. A Île-de-France Mobilités continua o desenvolvimento de Véligo, por exemplo, 4 novos espaços estão planejados em 2018 nas estações C do RER (Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Saint Michel-sur-Orge e Marolles-en-Hurepoix) e, em fevereiro de 2018, a Île-de-France Mobilités aprovou o financiamento de 450 novos espaços em 17 novas casas de areia, totalizando 1,17 milhão de euros (70% IDFM, 30% SNCF).

Véligo, um serviço emblemático das novas estações da Île-de-France

As estações são locais no coração da cidade que devem facilitar o dia a dia de clientes, viajantes e moradores locais. A política de intermodalidade realizada pela Île-de-France Mobilités com a SNCF Gares & Connexions visa maximizar o nível de serviço oferecido a todas as formas de mobilidade, ampliar a escolha modal oferecida aos passageiros e, assim, apoiar a evolução de seus estilos de vida.

A implantação dos armários Véligo, a implementação de 170 espaços conectados nas estações, a criação de mais de 10.000 espaços de estacionamento e passeio, a multiplicação dos armários para bagagens, a implementação das 268 estações em acessibilidade até 2024 (instalação de elevadores, passarelas para pedestres, etc.), mas também a oferta de lojas nas estações, Restaurantes, áreas de trabalho e lazer ampliam a gama de serviços oferecidos aos viajantes para uma melhor experiência para o viajante.