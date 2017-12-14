Île-de-France Mobilités aprova o trajeto da extensão do Bonde 3 até Porte Dauphine
Embora a comissionamento da parte da linha T3 entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières esteja prevista para o final de 2018, é de fato o último trecho entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine que continua seu desenvolvimento com a validação de sua rota pela Île-de-France Mobilités.
Após consulta com os moradores em 2016 e trabalhos técnicos realizados com as prefeituras do distrito, o trajeto da extensão da T3 deve atravessar os 17º e 16º arrondissements de Paris, bem como os municípios de Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. Uma investigação pública a ser realizada em 2018 apresentará este projeto para ampliar um orçamento de 165 milhões de euros.
Com essa extensão, a linha T3 ganha mais 7 estações e mais 3,2 km, para um tempo de viagem de 12 minutos. Ela corresponderá às linhas 1, 2 e 3 do metrô e às linhas C e E do RER. 8 novos trens, totalmente financiados pela Île-de-France Mobilités, devem prestar serviço nesta parte da linha e transportar cerca de 59.000 passageiros por dia durante a semana.
Rota da extensão da linha do Bonde 3. Porte d'Asnières a Porte Dauphine