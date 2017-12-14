Île-de-France Mobilités aprova o trajeto da extensão do Bonde 3 até Porte Dauphine

Com essa extensão, a linha T3 ganha mais 7 estações e mais 3,2 km, para um tempo de viagem de 12 minutos. Ela corresponderá às linhas 1, 2 e 3 do metrô e às linhas C e E do RER. 8 novos trens, totalmente financiados pela Île-de-France Mobilités, devem prestar serviço nesta parte da linha e transportar cerca de 59.000 passageiros por dia durante a semana.