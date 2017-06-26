A Île-de-France Mobilités convida você a escolher o padrão dos seus tecidos de transporte
4 Escolhas de Padrões
A consulta acontece de 26 de junho a 5 de julho de 2017 no site http://www.designdevostransports.fr/
Os eleitores terão a escolha entre 4 motivos diferentes:
Motivo do viajante: a silhueta do viajante, um emblema do transporte da Île-de-France por vários anos, é usada como um padrão regular de grade escalonada
Motivo territorial: Linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, são sobrepostas a uma visão simbólica do território da Île-de-France
Motivo territorial: Linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, são sobrepostas a uma visão simbólica do território da Île-de-France
Padrão Vertical: Duas cores monocromáticas são dispostas verticalmente de forma assimétrica. Um padrão de lã é aplicado em todo o tecido
O padrão escolhido pode então ser recusado em diferentes cores.
A escolha da harmonização
A criação e aplicação de um único tecido em todo o material rodante da região da Île-de-France permitirá harmonizar a identidade regional, melhorar e padronizar a qualidade do tecido enquanto integra uma abordagem de eficiência econômica. Isso ajudará a racionalizar e reduzir os custos de manutenção.
"Embora a revolução do transporte na Île-de-France que iniciei há um ano obviamente envolva grandes investimentos em material rodante para melhorar as condições de transporte, também envolve melhorar o conforto, especialmente na escolha do design interior do material rodante na região da Île-de-France", disse Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Île-de-Region.
Quero ouvir os passageiros e levar em conta suas opiniões sobre a escolha do tecido que cobrirá todo o material rodante futuro na região da Île-de-France. Esta consulta via Internet foi lançada para que os moradores de Île-de-France possam, de forma simples e rápida, dar suas opiniões sobre o transporte do dia seguinte."