A Île-de-France Mobilités convida você a escolher o padrão dos seus tecidos de transporte

4 Escolhas de Padrões

A consulta acontece de 26 de junho a 5 de julho de 2017 no site http://www.designdevostransports.fr/

Os eleitores terão a escolha entre 4 motivos diferentes:

Motivo do viajante: a silhueta do viajante, um emblema do transporte da Île-de-France por vários anos, é usada como um padrão regular de grade escalonada

Motivo territorial: Linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, são sobrepostas a uma visão simbólica do território da Île-de-France

Motivo territorial: Linhas coloridas, semelhantes às linhas da rede de transporte, são sobrepostas a uma visão simbólica do território da Île-de-France

Padrão Vertical: Duas cores monocromáticas são dispostas verticalmente de forma assimétrica. Um padrão de lã é aplicado em todo o tecido

O padrão escolhido pode então ser recusado em diferentes cores.