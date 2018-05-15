Île-de-France Mobilités transporta você ao Download Festival em Brétigny

O Download Festival é um festival de rock criado em 2003 no Donington Park, em Castle Donington, Inglaterra. Sua evolução o levou a outros locais, como Glasgow, em 2004, ou Paris, em 2016.

A edição de 2018 será realizada novamente na França e acontecerá no fim de semana de 15 a 18 de junho de 2018 na base aérea 217 em Brétigny sur Orge.

Nesse contexto, trens adicionais foram instalados para garantir o transporte dos participantes do festival no caminho de volta. Além disso, os trens partirão de Brétigny em direção a Paris (terminal Paris Austerlitz).

Aqui está a lista e os horários dos trens montados para a ocasião.