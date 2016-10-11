Inauguração da linha expressa 91-06 no Planalto de Saclay

Um elo essencial no projeto do campus científico Paris-Saclay

A linha 91-06 está ligada às muitas linhas que cruzam o território: RER B e C, Massy-TGV, aeroporto de Orly, futuro metrô automático Grand Paris Express, Transilien, bonde Massy-Évry, etc. Isso possibilitará o apoio ao desenvolvimento do Planalto de Saclay, e em particular à constituição gradual do polo econômico e científico com a chegada iminente de novas instituições de ensino superior, novas empresas e laboratórios, novos estudantes e moradores. Essa nova seção possibilita atender uma área com 10.000 habitantes, 15.000 empregos e 14.000 estudantes a cada 4 minutos durante o horário de pico.

O projeto foi realizado pela Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e financiado pela Região da Île-de-France, pelo Estado e pelo departamento de Essonne. O material rodante e os custos operacionais da linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF).