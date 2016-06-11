Inauguração do trecho subterrâneo do Bonde 6

A linha 6 de bonde atualmente atende 21 estações, 9 municípios e conecta Paris, o distrito de La Défense, Versalhes, Rambouillet ou Chartres por meio de conexões com a rede de transporte existente (linha 13 do metrô em Châtillon – Montrouge, trem-RER C e linhas L e N) a Viroflay – Rive Droite e Viroflay – Rive Gauche.

Em todos os municípios atravessados, a rede de ônibus foi reestruturada para garantir conexões mais faciles com o bonde e promover a intermodalidade.

O bonde opera o ano todo, das 5h30 às 0h30 e até 1h30 nos fins de semana e vésperas de feriados públicos. Viajando a uma velocidade média de 19 km/h, ela passa pela estação a cada 4 minutos durante o horário de pico e a cada 7 minutos fora do horário de pico, depois a cada 15 minutos após as 22h30 nos dias úteis. Essa frequência varia entre 7 e 10 minutos nos fins de semana e feriados.