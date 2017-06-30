Uma nova linha de bonde na Île-de-France

A Grande Paris se torna realidade

A primeira linha do Grand Paris, o Tram 11 Express, conecta duas áreas dos subúrbios de Île-de-France, sem passar por Paris. É uma resposta às necessidades dos habitantes do norte da região da Île-de-France: simplificará suas vidas diárias e dará um novo impulso a áreas que antes eram carentes. Ao redor das 7 estações, novos centros estão sendo desenvolvidos e serão conectados entre si. Essa orbita dos parques empresariais é uma garantia de atratividade para todo o território.



Esses 11 km de linha no norte da Île-de-France eram aguardados com entusiasmo por moradores locais, crianças e empresas dos territórios. Neste fim de semana, a Île-de-France Mobilités está oferecendo acesso gratuito para moradores e curiosos viajarem na linha durante esses dois dias de descoberta.



Não há necessidade de passar sistematicamente por Paris para ir de Epinay-sur-Seine até Le Bourget. O Tram 11 Express permite que você viaje rapidamente de subúrbio em subúrbio.



Na sexta-feira, 30 de junho, na véspera de sua entrada em funcionamento comercial, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France, partiu de Epinay-sur-Seine para uma curta viagem de descoberta a bordo do Expresso Tram 11, na presença de autoridades eleitas locais, financiadores e representantes da SNCF.