Inauguração do novo terminal de ônibus em Vélizy e lançamento dos ônibus elétricos na linha 23

Um novo terminal de ônibus para Vélizy-Villacoublay

Localizado em Vélizy-Villacoublay, o novo terminal de ônibus permite:

- acomodar uma frota de ônibus maior

- realizar operações de manutenção em veículos a diesel (existentes) ou de novas gerações (híbridos e depois elétricos)

- facilitar a circulação dos ônibus durante lançamentos online graças ao posicionamento mais centralizado do depósito.



Até o momento, o depósito recebe veículos das 12 linhas comerciais da rede de ônibus de Vélizy, bem como da linha Express 60 (Massy-Vélizy), totalizando 80 veículos. Este projeto faz parte da estratégia geral da Île-de-France Mobilités para controlar depósitos. A aquisição de terrenos e a construção do terminal de ônibus foram financiadas 100% pela Île-de-France Mobilités.

Experimentação de um ônibus elétrico na linha 23 como parte do Grand Paris des Buses

A partir de setembro de 2017 e ao longo de um ano, Île-de-France Mobilités e Keolis testarão a tecnologia de "autonomia total" do ônibus elétrico Aptis da Alstom para a linha 23 da rede Versailles-Vélizy. O experimento faz parte do programa Grand Paris Bus.