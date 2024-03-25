Investimento: €4 bilhões para um RER C mais eficiente
Como outros 540.000 passageiros, você pode usá-la todos os dias para ir trabalhar ou ver seus entes queridos: a linha C do RER é uma das maiores e mais longas (176 km) da rede de transporte público da região de Paris.
Por vários meses, os passageiros foram impactados pela queda no desempenho na linha. Os trens circulam com pontualidade inferior a 90%, um número abaixo das expectativas estabelecidas pelo contrato entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF Réseau, responsável pela operação da linha.
Um plano de investimento para melhorar as condições de viagem na linha C do RER
Até 2035, €4 bilhões serão investidos pela Île-de-France Mobilités em um plano de investimento, também conhecido como plano diretor.
O que é um plano mestre?
Um guia completo, elaborado em consulta com todos os atores envolvidos para definir coletivamente os objetivos de trabalho de curto, médio e longo prazo e seu financiamento.
Seu objetivo?
- Melhorar a vida diária dos viajantes,
- Reduzir o número de incidentes,
- Para melhorar o fluxo de tráfego na linha RER C a longo prazo.
€4 bilhões para modernizar o RER C
Para atender às necessidades dos passageiros, levando em conta a realidade no terreno, o Plano Diretor foi elaborado por várias mãos, em colaboração com autoridades locais e associações de passageiros.
Ele se baseia em 3 áreas de melhoria :
- A renovação dos trens para modelos mais modernos, confortáveis e eficientes,
- Modernização e melhoria da infraestrutura existente,
- A adaptação da oferta.
1- Renovação de todos os trens até 2033
Trens novos, mais confortáveis, eficientes e modernos substituirão os modelos atuais até 2033.
Uma renovação que pode começar assim que o trabalho de adaptação e modernização da infraestrutura for concluído. Trabalho(modernização das plataformas, modernização dos sistemas de fornecimento de energia, etc.), que é essencial para a recepção de novos veículos em uma linha.
2- Renovação e modernização da infraestrutura da linha
A linha C do RER possui vários ramais e tráfego intenso, o que a torna uma linha complexa de operar.
Para melhorar o fluxo de tráfego e reduzir a recorrência de incidentes, a modernização da infraestrutura é, portanto, indispensável.
Enquanto operações de manutenção e renovação de trilhos e desvios são organizadas anualmente pela SNCF Réseau, novos projetos mais ambiciosos serão lançados.
Entre eles? A modernização da linha no território do Val d'Orge, um centro nervoso que possibilitará a:
- Facilitar a gestão de todo o tráfego
- Para acomodar os novos modelos RER
- Facilitar a intervenção em caso de problemas
- Aumentar o número de trens entre Juvisy e Brétigny-sur-Orge
Duas novas oficinas de manutenção para a linha C do RER
A chegada desses trens mais modernos será acompanhada pela criação de duas novas oficinas de manutenção em Brétigny-sur-Orge e Gennevilliers , bem como pela renovação da oficina de Ardoines.
O objetivo? Melhorar a capacidade de resposta da linha (ou seja, responder a um incidente restaurando rapidamente o tráfego) e acomodar os novos trens de maneira ideal.
3- Adaptar a oferta para limitar o impacto de um incidente no tráfego geral
Ao melhorar a adaptabilidade de uma linha, é possível reduzir o impacto de um incidente no restante do tráfego e, assim, não interromper o tráfego geral. Uma solução concreta que poderá ser implementada após a conclusão das obras de modernização, até 2030.
Esse trabalho possibilitará a melhoria da capacidade de viragem dos trens. Ou seja, a possibilidade de enviar um trem de volta na direção oposta para melhorar o fluxo de tráfego em caso de incidentes.