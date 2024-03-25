Investimento: €4 bilhões para um RER C mais eficiente

Como outros 540.000 passageiros, você pode usá-la todos os dias para ir trabalhar ou ver seus entes queridos: a linha C do RER é uma das maiores e mais longas (176 km) da rede de transporte público da região de Paris.

Por vários meses, os passageiros foram impactados pela queda no desempenho na linha. Os trens circulam com pontualidade inferior a 90%, um número abaixo das expectativas estabelecidas pelo contrato entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF Réseau, responsável pela operação da linha.

Um plano de investimento para melhorar as condições de viagem na linha C do RER

Até 2035, €4 bilhões serão investidos pela Île-de-France Mobilités em um plano de investimento, também conhecido como plano diretor.

O que é um plano mestre?

Um guia completo, elaborado em consulta com todos os atores envolvidos para definir coletivamente os objetivos de trabalho de curto, médio e longo prazo e seu financiamento.

Seu objetivo?