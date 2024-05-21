Seu iPhone vira seu passe Navigo

Valide diretamente com seu iPhone

Nada de mais procurar seu passe Navigo no fundo da sua bolsa: agora ele está o mais próximo possível de você, bem no coração do seu iPhone*, integrado ao app do Apple Maps.

Aborde, valide

Validar suas viagens no transporte público na região de Île-de-France nunca foi tão fácil:

  1. Segure seu iPhone ou Apple Watch perto do quiosque de validação
  2. É só isso!

Continue viajando, mesmo que seu iPhone fique sem energia

Mesmo que seu iPhone fique sem bateria, seu passe Navigo ainda está acessível.

O modo "Reserva" funciona por até cinco horas após a bateria ser descarregada , para que você possa continuar validando.

Navigo no seu iPhone: como usá-lo

  1. Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités
  2. Escolha um bilhete
  3. Pague diretamente com o Apple Pay
  4. Adicione seu Navigo ao app do Apple Maps (somente quando estiver usando o serviço pela primeira vez)
  5. Viaje em total liberdade!

Navego no seu Apple Watch: também é possível

Prefere validar diretamente com seu Apple Watch? Calma!

Veja como instalar seu Navigo Pass diretamente no seu Apple Watch*:

  1. Abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone
  2. Clique em "Cartões & Apple Pay"
  3. Depois, selecione "Adicionar um mapa"
  4. Escolha "Navigo"
  5. Selecione o bilhete de sua escolha
  6. Pague diretamente com o Apple Pay
  7. Seu Navigo é adicionado ao seu Apple Watch, você pode validar

Quais bilhetes de transporte estão disponíveis para compra?

Como lembrete

Bilhetes para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e Origin-Destination ainda não estão disponíveis para compra.

Disponível no aplicativo Île-de-France Mobilités

Os ingressos comprados no aplicativo Île-de-France Mobilités são automaticamente adicionados ao app do Apple Maps.

  • T+ Bilheteria (preço cheio e reduzido)
  • Ingresso simples t+ preço cheio
  • Bilhetes para Orlybus e Roissybus
  • Navego Jeunes Fim de semana (com escolha de zonas)
  • Dia do Navigo (com escolha de zonas)
  • Semana Navigo (zonas 1-5)
  • Mês Navigo (zonas 1-5)

Disponível no aplicativo Apple Wallet

  • T+ Bilheteria (preço cheio e reduzido)
  • Bilhete integral t+
  • Bilhetes para Orlybus e Roissybus
  • Dia Navigo (zonas 1-3 ou 1-5)

O Passe Paris 2024 também estará disponível para compra no iPhone a partir de meados de junho

De 20 de julho a 8 de setembro, você poderá validar o Passe Paris 2024 nas estações pelo app Apple Maps ou com seu iPhone pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.

*Para carregar tickets em um iPhone ou Watch, o usuário deve ter pelo menos um iPhone XS, XR ou iPhone SE 2 com pelo menos iOS 17.5 e versão 8.1 do aplicativo Île-de-France Mobilités e um Watch Series 6 ou Watch SE 2 com pelo menos WatchOS 10.5.