Seu iPhone vira seu passe Navigo
Valide diretamente com seu iPhone
Nada de mais procurar seu passe Navigo no fundo da sua bolsa: agora ele está o mais próximo possível de você, bem no coração do seu iPhone*, integrado ao app do Apple Maps.
Aborde, valide
Validar suas viagens no transporte público na região de Île-de-France nunca foi tão fácil:
- Segure seu iPhone ou Apple Watch perto do quiosque de validação
- É só isso!
Continue viajando, mesmo que seu iPhone fique sem energia
Mesmo que seu iPhone fique sem bateria, seu passe Navigo ainda está acessível.
O modo "Reserva" funciona por até cinco horas após a bateria ser descarregada , para que você possa continuar validando.
Navigo no seu iPhone: como usá-lo
- Abra o aplicativo Île-de-France Mobilités
- Escolha um bilhete
- Pague diretamente com o Apple Pay
- Adicione seu Navigo ao app do Apple Maps (somente quando estiver usando o serviço pela primeira vez)
- Viaje em total liberdade!
Navego no seu Apple Watch: também é possível
Prefere validar diretamente com seu Apple Watch? Calma!
Veja como instalar seu Navigo Pass diretamente no seu Apple Watch*:
- Abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone
- Clique em "Cartões & Apple Pay"
- Depois, selecione "Adicionar um mapa"
- Escolha "Navigo"
- Selecione o bilhete de sua escolha
- Pague diretamente com o Apple Pay
- Seu Navigo é adicionado ao seu Apple Watch, você pode validar
Quais bilhetes de transporte estão disponíveis para compra?
Como lembrete
Bilhetes para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport e Origin-Destination ainda não estão disponíveis para compra.
Disponível no aplicativo Île-de-France Mobilités
Os ingressos comprados no aplicativo Île-de-France Mobilités são automaticamente adicionados ao app do Apple Maps.
- T+ Bilheteria (preço cheio e reduzido)
- Ingresso simples t+ preço cheio
- Bilhetes para Orlybus e Roissybus
- Navego Jeunes Fim de semana (com escolha de zonas)
- Dia do Navigo (com escolha de zonas)
- Semana Navigo (zonas 1-5)
- Mês Navigo (zonas 1-5)
Disponível no aplicativo Apple Wallet
- T+ Bilheteria (preço cheio e reduzido)
- Bilhete integral t+
- Bilhetes para Orlybus e Roissybus
- Dia Navigo (zonas 1-3 ou 1-5)
O Passe Paris 2024 também estará disponível para compra no iPhone a partir de meados de junho
De 20 de julho a 8 de setembro, você poderá validar o Passe Paris 2024 nas estações pelo app Apple Maps ou com seu iPhone pelo aplicativo Île-de-France Mobilités.
*Para carregar tickets em um iPhone ou Watch, o usuário deve ter pelo menos um iPhone XS, XR ou iPhone SE 2 com pelo menos iOS 17.5 e versão 8.1 do aplicativo Île-de-France Mobilités e um Watch Series 6 ou Watch SE 2 com pelo menos WatchOS 10.5.