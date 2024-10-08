Jogos de Paris 2024: que legado para o transporte na Île-de-France?
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 100% atendidos por transporte público? Essa é a aposta maluca à qual a Île-de-France Mobilités e seus operadores responderam neste verão. Um desafio histórico, assumido graças a um trabalho de modernização e coordenação da rede, tão colossal quanto meticuloso, antecipado ao longo de muitos anos.
Além dos números e dos 4 milhões de passageiros transportados diariamente pela região, os Jogos de Paris 2024 aceleraram a revolução no transporte da Île-de-France, deixando um legado duradouro para os milhões de passageiros diários.
Jogos de Paris 2024, qual é o legado do transporte público na Île-de-France?
Metrô, RER, bonde, suas linhas estão disputando extensões
- O aeroporto nos portões do metrô : em 2024, a linha 14 do metrô foi estendida entre Saint-Denis Pleyel, ao norte, e o aeroporto de Orly, ao sul, que agora fica a 25 minutos de Châtelet
- O RER E chegou a Nanterre : a linha foi estendida entre Haussmann - Saint-Lazare e Nanterre - La Folie, deixando a La Défense a apenas 11 minutos da Gare du Nord
- Rosny-sous-Bois está se aproximando de Paris : a linha 11 do metrô estendeu seu trajeto entre o antigo terminal da Mairie des Lilas e a estação Rosny Bois-Perrier, que agora fica a 24 minutos de Châtelet (comparado aos 55 minutos anteriores)
- Linha 12, um novo terminal em Seine-Saint-Denis : a linha 12 do metrô adiou seu terminal até Mairie d'Aubervilliers (93)
- A T3b conecta a Porte d'Asnières à Porte Dauphine : o bonde T3b agora conecta a Porte d'Asnières (17º de Paris) à Porte Maillot (16º de Paris)
Modernização: o futuro do seu transporte está chegando agora
1200 metrôs, trens e trens RER novos ou renovados desde 2016
Regio 2N, RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO, MP14... Esses nomes não significam nada para você? E ainda assim, esses são os modelos dos trens 1200, RER e metrôs, reformados ou novos, que chegaram às suas linhas entre 2016 e os Jogos de Paris 2024.
Bilhetagem e informações mais adaptadas ao cotidiano dos passageiros
- Metrôs, informações de trânsito em tempo real, indicação do número de pessoas a bordo, aumento do tamanho da fonte e alívio tornando as informações mais acessíveis... Telas multilíngues foram instaladas na plataforma em algumas das suas linhas
- Bilhetagem simples e desmaterializada : nada mais de filas, desde a primavera de 2024 você pode comprar seus ingressos, recarregar suas assinaturas do Navigo ou validar no transporte público, diretamente com seus smartphones Apple e Android.
Investimentos para viagens cada vez mais seguras
- 80.000 câmeras de vigilância instaladas na sua rede : suas imagens são enviadas em tempo real para o Centro de Coordenação e Segurança (ou CCOS). Localizado no coração da Prefeitura de Polícia de Paris, o CCOS reúne funcionários da Polícia, da gendarmaria, soldados da Operação Sentinelle, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF. O objetivo desse centro de segurança compartilhado? Reduza incidentes na rede.
- Criação da Brigada Regional de Transporte : essa brigada, criada na primavera de 2024 e com 50 agentes, terá cerca de cem até 2025. Suas missões: combater o tráfico de drogas e a venda ambulante no transporte público
- Novas contratações para maior segurança : as equipes atuais viram suas fileiras crescerem com 16 brigadas de cães farejadores designadas para a gestão de bagagens abandonadas, além das 50 existentes, e 200 policiais da polícia nacional, além das mais de 4.000 pessoas que contribuem para a segurança dos passageiros na rede
Acessibilidade, uma Île-de-France móvel para todos
Em termos de acessibilidade, a aceleração é real. O número de estações, trens e trens RER acessíveis aumentou cinco vezes (quase 300 estações disponibilizadas). Quanto à rede de superfície: 100% dos ônibus e bondes agora estão acessíveis.
O projeto "Metro para Todos"
Por mais ambicioso que pareça, o projeto "Um metrô para todos" deseja, em 20 anos, tornar o transporte parisiense 100% acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Uma transformação consequente e uma política ambiciosa, que requer o apoio da Região da Île-de-France (que já aprovou), mas também do Estado e da Cidade de Paris, para realizar um dos maiores projetos de transporte das próximas décadas.