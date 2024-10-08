Jogos de Paris 2024: que legado para o transporte na Île-de-France?

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 100% atendidos por transporte público? Essa é a aposta maluca à qual a Île-de-France Mobilités e seus operadores responderam neste verão. Um desafio histórico, assumido graças a um trabalho de modernização e coordenação da rede, tão colossal quanto meticuloso, antecipado ao longo de muitos anos.

Além dos números e dos 4 milhões de passageiros transportados diariamente pela região, os Jogos de Paris 2024 aceleraram a revolução no transporte da Île-de-France, deixando um legado duradouro para os milhões de passageiros diários.