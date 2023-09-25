Paris 2024: encontro com a equipe de atletas do Île-de-France Mobilités

Por que uma equipe Île-de-France Mobilités de atletas para Paris 2024?

Para a Île-de-France Mobilités, ter "sua" equipe significa apoiar atletas durante toda a preparação, apoiar o movimento esportivo e mobilizar as 100.000 pessoas que mantêm o transporte funcionando em Île-de-France.

Também é uma forma de se conectar com os valores esportivos desses atletas, seu senso de trabalho em equipe, sua capacidade de se mobilizar em torno de um projeto. Por fim, essa equipe da Île-de-France Mobilités incorpora os valores que todos os agentes de transporte público colocam em prática em sua profissão, dia após dia.