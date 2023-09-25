Paris 2024: encontro com a equipe de atletas do Île-de-France Mobilités
São cinco. Três mulheres, dois homens, todos da região da Île-de-France, todos usuários de transporte público.
Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani e Axelle Étienne praticam esportes relacionados à mobilidade e ao espírito coletivo no mais alto nível: ciclismo de pista, corrida de BMX, atletismo paraolímpico, remo paraolímpico e rugby 7s.
Atletas olímpicos ou paralímpicos, eles compartilham o espírito de compartilhar, superar a si mesmos e uma paixão pelo esporte enraizada na região da Île-de-France.
Por que uma equipe Île-de-France Mobilités de atletas para Paris 2024?
Para a Île-de-France Mobilités, ter "sua" equipe significa apoiar atletas durante toda a preparação, apoiar o movimento esportivo e mobilizar as 100.000 pessoas que mantêm o transporte funcionando em Île-de-France.
Também é uma forma de se conectar com os valores esportivos desses atletas, seu senso de trabalho em equipe, sua capacidade de se mobilizar em torno de um projeto. Por fim, essa equipe da Île-de-France Mobilités incorpora os valores que todos os agentes de transporte público colocam em prática em sua profissão, dia após dia.
Conheça os atletas da equipe Île-de-France Mobilités
Sébastien Vigier, 26 anos
3 perguntas para Sébastien Vigier
Qual esporte você pratica?
Ciclismo de pista e sprint.
Qual é o seu histórico?
Sou tricampeão da França, 2 vezes campeão europeu de velocidade e medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.
Você é da região da Île-de-France, onde você treina na Île-de-France?
Faço parte do US Créteil no Val-de-Marne (94). E estou na DUT, engenharia elétrica e ciência da computação industrial, além da minha carreira esportiva!
Nantenin Keïta, 39 anos
3 perguntas para Nantenin Keïta
Qual esporte você pratica?
Para atletismo.
Qual é o seu histórico?
Sou medalhista de bronze nos Jogos de Londres em 2012 e campeã paralímpica nos 400m nos Jogos do Rio em 2016. Além da minha carreira esportiva, sou embaixador de pessoas com albinismo e trabalho nas equipes de recursos humanos da Malakoff Médéric com o objetivo de promover a integração de pessoas com deficiência e seu desenvolvimento profissional.
Você é daregião da Île-de-France, onde você treina na Île-de-France?
Eu treino no Avia Club, às margens do Issy-les-Moulineaux, nos Hauts-de-Seine (92).
Laurent Cadot, 40 anos
3 perguntas para Laurent Cadot
Qual esporte você pratica?
Remar.
Qual é o seu histórico?
Participei duas vezes dos Jogos Olímpicos em modalidades aptas antes de competir na competição parafónica após uma infecção nosocomial. Em 2022, fui eleito Vice-Campeão Europeu em para-remo e Campeão Mundial em 2X PR3.
Você é da região da Île-de-France, onde você treina na Île-de-France?
Eu treino no clube náutico Boulogne Billancourt, nos Hauts-de-Seine (92).
Anne-Cécile Ciofani, 30 anos
3 perguntas para Anne-Cécile Ciofani
Qual esporte você pratica?
Rugby 7s.
Qual é o seu histórico?
Ganhei a medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2020, além de ser o ingresso de melhor jogador da competição. Em 2021, também fui eleita a Melhor Jogadora Feminina de Rugby 7s do World Rugby.
Você é da região da Île-de-France, onde você treina na Île-de-France?
Eu jogo pelo Stade Français, em Paris.
Axelle Étienne, 25 anos
3 perguntas para Axelle Étienne
Qual esporte você pratica?
Le BMX - Corrida.
Qual é o seu histórico?
Sou tricampeão da França, ganhei a medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2019 e o 7º lugar nos Jogos de Tóquio em 2020.
Você é da região da Île-de-France, onde você treina na Île-de-France?
Eu treino nos Yvelines (78) no Velódromo em Saint-Quentin-en-Yvelines.