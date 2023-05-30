Metrô: as futuras linhas 16 e 17 serão operadas pela Keolis

Em 30 de maio de 2023, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités acaba de conceder um contrato de serviço público para a operação de uma linha de metrô pela primeira vez.

E é a empresa Keolis, que já opera várias centenas de linhas de ônibus nos subúrbios externos e os bondes T9 e T13 (com a Transkeo) em nome da Île-de-France Mobilités, que acaba de ser nomeada para operar as futuras linhas 16 e 17 do metrô e a estação Saint-Denis Pleyel.

O contrato, avaliado em aproximadamente €300 milhões, começará em julho de 2023 por um período máximo de sete a dez anos. Ela diz respeito a: