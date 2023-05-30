Metrô: as futuras linhas 16 e 17 serão operadas pela Keolis
Em 30 de maio de 2023, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités acaba de conceder um contrato de serviço público para a operação de uma linha de metrô pela primeira vez.
E é a empresa Keolis, que já opera várias centenas de linhas de ônibus nos subúrbios externos e os bondes T9 e T13 (com a Transkeo) em nome da Île-de-France Mobilités, que acaba de ser nomeada para operar as futuras linhas 16 e 17 do metrô e a estação Saint-Denis Pleyel.
O contrato, avaliado em aproximadamente €300 milhões, começará em julho de 2023 por um período máximo de sete a dez anos. Ela diz respeito a:
- A operação da futura linha 16 do metrô , que ligará a estação Saint-Denis Pleyel a Noisy-Champs (comissionamento previsto para o final de 2026)
- A operação de parte do futuro metrô 17 entre as estações Saint-Denis Pleyel e Parc des Expositions em Villepinte (comissionamento previsto para o final de 2028)
- A operação da estação Saint-Denis Pleyel, um verdadeiro centro nervoso da região norte da Grande Paris no cruzamento das linhas 14, 15, 16, 17 e RER D, está programada para abrir em junho de 2024 para a entrada em funcionamento da extensão norte da linha 14 do metrô.
Quais serão as missões de Keolis nas linhas 16 e 17 e na estação Saint-Denis Pleyel?
Como parte do contrato assinado com a Île-de-France Mobilités, Keolis passa a operar as linhas 16 e 17 e a estação Saint-Denis Pleyel.
Um status que lhe confere a responsabilidade de:
- Parte da comissionamento da estação e dos trechos das linhas 16 e 17,
- A operação (tráfego nas linhas, segurança, informações para passageiros),
- Manutenção da estação, linhas e material rodante em caso de pane.
Metrô 16 e 17: facilitando as viagens entre os diferentes territórios dos Subúrbios Maiores
Como parte de um projeto para novos metrôs que conectarão os principais locais de vida e atividade nos subúrbios sem passar por Paris, as futuras linhas 16 e 17 serão totalmente automatizadas, acessíveis e conectadas ao restante da rede existente.
Metrô 16: uma nova linha para atender Seine-Saint-Denis
Com 775.000 habitantes e uma posição no cruzamento entre vários territórios estratégicos nos subúrbios externos, Seine-Saint-Denis atualmente é servida de forma desigual pelo transporte público.
A Linha 16, que eventualmente ligará a estação Saint-Denis Pleyel (93) a Noisy-Champs (77/93), abrirá o território e economizará tempo de viagem para os residentes de Île-de-France :
- Chelles <> La Courneuve, em apenas 20 minutos em vez de 1 hora,
- Clichy-sous-Bois <> Universidade de Créteil em 29 minutos em vez de 1 hora e 20 minutos,
- Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs leva apenas 30 minutos de viagem.
Metrô 17: acesso direto a lugares de vida e cultura
Uma linha direta entre Saint-Denis Pleyel e Mesnil Amelot na linha 77 (em apenas 25 minutos), a linha 17 do metrô passará pelo Aeroporto Charles de Gaulle e compartilhará um trecho de sua linha com o metrô 16, conectando as estações Saint-Denis Pleyel, La Courneuve Six-Routes e Le Bourget RER.
Seu propósito:
- Ligando a Plaine Saint Denis aos territórios de Le Bourget, Gonnesse e Grand Roissy
- E fortalecer os polos econômicos da região da Île-de-France, como o Parc des Expositions ou o Aeroporto de Le Bourget.