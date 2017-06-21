A evolução das tarifas submetidas ao Conselho STIF de junho de 2017

Para que esses €2,20 seriam usados?

Com um aumento médio de 2,5%, esse aumento também possibilitaria alcançar, em 2018, o objetivo de lançar 100% dos pedidos para renovar ou renovar mais de 700 trens até 2021. Material rodante novo ou renovado, mais ambientalmente amigável, equipado com proteção de vídeo 100%.



Além dessas ordens, o orçamento alcançado permitiria continuar melhorando a rede de ônibus. Desde 2016, 120 milhões de euros são investidos anualmente para melhorar e criar linhas de ônibus e renovar equipamentos para oferecer aos usuários veículos mais limpos e ambientalmente amigáveis, mas também mais frequentes e melhor equipados. A gama de serviços oferecidos aos passageiros também será reforçada em termos de bilhetagem, informação, segurança e serviços nas estações (150 vagas conectadas nas estações, 10.000 espaços Park & Ride, acessibilidade das estações, etc.) Somente em 2017, 700 novos agentes foram dedicados à segurança nas estações e 200 em ônibus nos subúrbios externos.



Essas ações fazem parte da revolução dos transportes desejada por Valérie Pécresse, presidente do STIF e da Região Île-de-France.