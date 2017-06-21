A evolução das tarifas submetidas ao Conselho STIF de junho de 2017
Será proposto um aumento moderado de 2,5% em média em todos os bilhetes de transporte, menor do que o aumento médio do mandato anterior, que foi de 2,85% entre 2010 e 2015. Os debates orçamentários mostraram a necessidade de um aumento recorrente nas necessidades de financiamento de cerca de 3% ao ano.
Esse aumento em 2017 será mais moderado do que a previsão de 3% porque inclui uma preocupação social:
- Congele o preço de um único bilhete de metrô (o principal usado por quem tem menor renda) e apenas 40 centavos no livreto (de €14,5 para €14,9)
- Congele o preço dos ingressos de longa distância para o Destination Origin acima de €7 (como para Paris-Melun, Paris-Rambouillet ou Bondy-Roissy CDG)
Além disso, a pedido das associações de usuários, será proposto criar um passe diário Navigo para viagens ocasionais de subúrbio a subúrbio em 1º de janeiro de 2018 (2 zonas por €7,50 e 3 zonas por €10).
O passe mensal Navigo teve um aumento moderado de €2,2 (de €73 para €75,2), sendo essa tarifa o melhor preço para a melhor oferta do mundo. Em comparação com bilhetes, um passe mensal all-zone custa €379 em Londres (€94 para usar apenas ônibus e bondes), €100,5 em Berlim e €89,5 em Madri
Para que esses €2,20 seriam usados?
Com um aumento médio de 2,5%, esse aumento também possibilitaria alcançar, em 2018, o objetivo de lançar 100% dos pedidos para renovar ou renovar mais de 700 trens até 2021. Material rodante novo ou renovado, mais ambientalmente amigável, equipado com proteção de vídeo 100%.
Além dessas ordens, o orçamento alcançado permitiria continuar melhorando a rede de ônibus. Desde 2016, 120 milhões de euros são investidos anualmente para melhorar e criar linhas de ônibus e renovar equipamentos para oferecer aos usuários veículos mais limpos e ambientalmente amigáveis, mas também mais frequentes e melhor equipados. A gama de serviços oferecidos aos passageiros também será reforçada em termos de bilhetagem, informação, segurança e serviços nas estações (150 vagas conectadas nas estações, 10.000 espaços Park & Ride, acessibilidade das estações, etc.) Somente em 2017, 700 novos agentes foram dedicados à segurança nas estações e 200 em ônibus nos subúrbios externos.
Essas ações fazem parte da revolução dos transportes desejada por Valérie Pécresse, presidente do STIF e da Região Île-de-France.