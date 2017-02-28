O 200º trem do Francilien chega à rede da Île-de-France

....Mais pontualidade

A chegada do ciclista da Île-de-France em uma linha rapidamente se traduz em um salto de desempenho. De fato, o motorista da Île-de-France tem melhor aceleração, frenagem e desempenho de confiabilidade. Possui equipamentos anti-engarrafamento que são particularmente úteis no outono para se adaptar às consequências das "folhas mortas". A elevação das plataformas, combinada com o aumento da largura das portas dos moradores de Île-de-France, facilita a entrada e descida dos clientes, eliminando assim fatores de potencial atraso na estação.

… Mais conforto

O Francilien oferece verdadeiro conforto de viagem: assentos largos, aquecimento por piso e ar-condicionado eficiente no verão, iluminação zen, grandes janelas que deixam entrar luz natural. O Francilien oferece layouts agradáveis com corredores largos e até 944 assentos. Esses chamados trens "Boa" são projetados para serem atravessados sem impedimentos de uma ponta à outra, para encontrar um assento de relance e/ou para receber informações úteis para continuar a viagem. Os trens de Francilien realizam contagem automática de passageiros, que oferece uma visão mais detalhada dos movimentos dos clientes.

Em conformidade com os novos padrões, é mais silencioso tanto por fora quanto por dentro. Ponto ecológico: os trens foram projetados para otimizar seu consumo de energia e são feitos de 90% de materiais recicláveis.

… Mais segurança

A configuração completamente aberta do residente de Île-de-France permite que todos vejam o que está acontecendo ao redor, garante que sejam vistos e gera uma forte sensação de segurança. A configuração Boa também simplifica o trabalho das equipes de polícia ferroviária e dos mediadores. Os trens são equipados com câmeras de proteção de vídeo a bordo com gravação a bordo.

… Mais informações a bordo

Equipado com grandes telas de informações a bordo, ele transmite informações em tempo real. O serviço de trem é exibido nas diversas telas de informações. Em uma situação de perturbação, o centro operacional em breve poderá transmitir informações de curto prazo diretamente nas telas. O motorista também pode acionar anúncios pré-gravados ou falar se necessário.