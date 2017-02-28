O 200º trem do Francilien chega à rede da Île-de-France
Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF): "Os usuários da rede Saint-Lazare perceberam que trens novos significam mais pontualidade, mais confiabilidade, mais conforto e mais segurança. É por isso que, em janeiro de 2016, lancei a Revolução no transporte, acelerando consideravelmente a modernização dos trens em toda a região da Île-de-France. Até 2021, 708 trens serão novos ou reformados com um investimento sem precedentes da Île-de-France Mobilités, no valor de €9,5 bilhões. »
Alain Krakovitch, Diretor Executivo da SNCF Transilien, tem orgulho de receber este 200º trem da Île-de-France na rede Saint-Lazare, pois "ele contribui diretamente para melhorar a pontualidade das linhas, uma das primeiras expectativas de nossos clientes. Uma frota homogênea e confiável de trens é uma garantia de manutenção simplificada e, portanto, de trens em circulação e não na garagem! Hoje, 500.000 pessoas têm acesso a esse trem, que está bem estabelecido no cenário da Île-de-France, e sua implantação continuará até 2020. »
A região de Île-de-France agora está 100% equipada nas linhas H e K. As linhas P (no eixo Paris-Est – Meaux), E, L (no eixo Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut (L3)) e J (nos eixos Paris Saint-Lazare – Ermont / Pontoise (J4)) são parcialmente equipadas com esse tipo de tren. Outras entregas de residentes de Île-de-France são esperadas, já que no final de 2017, 19 trens serão operados na linha L. Finalmente, entre 2018 e meados de 2020, 52 trens adicionais serão entregues para as linhas L e J.
O morador da Île-de-France cumpre suas promessas quanto à regularidade dos trens. A modernização da frota ferroviária da Île-de-France com a chegada da Francilien aumentou geralmente o nível de satisfação dos usuários com a qualidade do serviço.
Além disso, o uso do Francilien possibilitou aumentar significativamente a regularidade das linhas H, J (J4) e K. A Linha H ganhou 3 pontos em pontualidade entre 2012 e 2016, quando os novos trens foram instalados na linha. A Linha J (J4 – ramal Paris Ermont-Eaubonne) também melhorou seu nível de pontualidade com um ganho de 6 pontos entre 2014 e 2016. Os resultados também são notáveis na linha K desde o início da implantação dos trens em setembro de 2016, com um aumento de 7 pontos na taxa de pontualidade.
....Mais pontualidade
A chegada do ciclista da Île-de-France em uma linha rapidamente se traduz em um salto de desempenho. De fato, o motorista da Île-de-France tem melhor aceleração, frenagem e desempenho de confiabilidade. Possui equipamentos anti-engarrafamento que são particularmente úteis no outono para se adaptar às consequências das "folhas mortas". A elevação das plataformas, combinada com o aumento da largura das portas dos moradores de Île-de-France, facilita a entrada e descida dos clientes, eliminando assim fatores de potencial atraso na estação.
… Mais conforto
O Francilien oferece verdadeiro conforto de viagem: assentos largos, aquecimento por piso e ar-condicionado eficiente no verão, iluminação zen, grandes janelas que deixam entrar luz natural. O Francilien oferece layouts agradáveis com corredores largos e até 944 assentos. Esses chamados trens "Boa" são projetados para serem atravessados sem impedimentos de uma ponta à outra, para encontrar um assento de relance e/ou para receber informações úteis para continuar a viagem. Os trens de Francilien realizam contagem automática de passageiros, que oferece uma visão mais detalhada dos movimentos dos clientes.
Em conformidade com os novos padrões, é mais silencioso tanto por fora quanto por dentro. Ponto ecológico: os trens foram projetados para otimizar seu consumo de energia e são feitos de 90% de materiais recicláveis.
… Mais segurança
A configuração completamente aberta do residente de Île-de-France permite que todos vejam o que está acontecendo ao redor, garante que sejam vistos e gera uma forte sensação de segurança. A configuração Boa também simplifica o trabalho das equipes de polícia ferroviária e dos mediadores. Os trens são equipados com câmeras de proteção de vídeo a bordo com gravação a bordo.
… Mais informações a bordo
Equipado com grandes telas de informações a bordo, ele transmite informações em tempo real. O serviço de trem é exibido nas diversas telas de informações. Em uma situação de perturbação, o centro operacional em breve poderá transmitir informações de curto prazo diretamente nas telas. O motorista também pode acionar anúncios pré-gravados ou falar se necessário.