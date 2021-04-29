O 300º trem do Francilien chegou!
Se você viajar pelas linhas E, J, L, H, K e P, conhece a região da Île-de-France. É esse trem que transporta você, com suas formas arredondadas, suas cores alegres e seu layout confortável com circulação fluida. Desde dezembro de 2009, a Z50000, como é tecnicamente chamada, foi gradualmente substituindo os antigos "pequenos cinzas" até se tornar parte do nosso cenário ferroviário diário.
A região da Île-de-France significa mais pontualidade, mais segurança e maior conforto.
De fato, o motorista da Île-de-France tem melhor aceleração, frenagem e desempenho de confiabilidade. Equipado com grandes telas, oferece informações cruciais em tempo real em situações de perturbação.
Com suas portas largas, aquecimento por piso, 944 assentos, janelas grandes, luzes zen e corredores largos, este trem "boa" pode ser atravessado sem impedimentos de uma ponta à outra. Uma configuração aberta que acentua uma sensação de segurança reforçada pela presença de proteção de vídeo a bordo.
Com a chegada deste 300º trem, os trens da Île-de-France agora representam 1/4 da frota ferroviária da região. Além do conforto interno desse equipamento, a vantagem de um número idêntico de equipamentos é a facilidade de operação e manutenção e a maior confiabilidade.
Então, você está pronto para embarcar no trem 300 Francilien conosco?