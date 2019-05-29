Navigo e o programa de modernização de bilhetes
O Programa de Modernização de Bilhetes na Île-de-France começou em 2015, sob o impulso da Île-de-France Mobilités, e é conduzido com a participação de transportadoras e Comutitres. Esse programa consiste na elaboração de novas ofertas de serviço de bilhetagem e novos princípios tarifários, mais flexíveis e melhor adaptados às novas tendências de consumo dos usuários (compras online, uso de smartphones, etc.) e em conexão com a renovação dos equipamentos de bilhetagem em estações e estações da região da Île-de-France (novos portões e validadores, etc.).
Em 2019, esse programa tomou forma com a criação do Navigo Easy e do serviço Navigo Liberté+. Essas duas novas funcionalidades foram projetadas para atender às necessidades específicas dos chamados passageiros "ocasionais" e para substituir gradualmente os bilhetes do metrô.
2019 também será o ano do lançamento do aplicativo Île-de-France Mobilités que, além de apresentar informações tradicionais sobre cálculos de rotas e condições de tráfego em tempo real, permitirá que você compre e valide seus bilhetes de transporte diretamente no seu celular, via tecnologia NFC (Comunicação em Campo Próximo) ou recarregue seu passe Navigo.
Essas inovações refletem o desejo da Île-de-France Mobilités de facilitar o transporte público e a mobilidade para todos os residentes da Île-de-France.
Navigo Liberté + : tarifa fixa para viagens fáciles*:
- Chega de esperar na bilheteria e nas máquinas de bilhetes para comprar ingressos ou recarregar
- Apenas as viagens realmente feitas são faturadas e debitadas no mês seguinte
- As conexões entre ônibus e metrô são gratuitas
* Escopo no lançamento: Paris (metrô, ônibus, RER, bonde) e ônibus de aeroporto
Navigo Easy: um passe sem contato para carregar todos os seus ingressos:
- Seus livros de bilhetes, passagens de aeroporto, etc. no mesmo meio
- Um passe recarregável acessível a todos, sem condições e sem compromisso
- Sem mais problemas com desmagnetização de bilhetes