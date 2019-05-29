Navigo e o programa de modernização de bilhetes

O Programa de Modernização de Bilhetes na Île-de-France começou em 2015, sob o impulso da Île-de-France Mobilités, e é conduzido com a participação de transportadoras e Comutitres. Esse programa consiste na elaboração de novas ofertas de serviço de bilhetagem e novos princípios tarifários, mais flexíveis e melhor adaptados às novas tendências de consumo dos usuários (compras online, uso de smartphones, etc.) e em conexão com a renovação dos equipamentos de bilhetagem em estações e estações da região da Île-de-France (novos portões e validadores, etc.).

Em 2019, esse programa tomou forma com a criação do Navigo Easy e do serviço Navigo Liberté+. Essas duas novas funcionalidades foram projetadas para atender às necessidades específicas dos chamados passageiros "ocasionais" e para substituir gradualmente os bilhetes do metrô.