Estação Rosa Parks em números

Todos os trens da linha E param em Rosa Parks. Isso dá mais de 400 trens por dia, durante a semana, e 350 nos fins de semana. Amplitude, frequência e frequência foram calculadas para oferecer aos passageiros um serviço eficiente que atenda às expectativas

de todos os residentes de Île-de-France. Das 5h22, quando o 1º trem chega, até 1h05, quando o último trem passa, a estação receberá vários trens, adaptados às necessidades: 10 trens por hora fora do horário de pico e 16 durante o horário de pico. Isso é suficiente para lidar com o fluxo de cerca de 13.000 passageiros nos horários de pico.