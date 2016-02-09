Estação Rosa Parks em números
Mais de 400 trens diários
Trem na Estação Rosa Parks
Todos os trens da linha E param em Rosa Parks. Isso dá mais de 400 trens por dia, durante a semana, e 350 nos fins de semana. Amplitude, frequência e frequência foram calculadas para oferecer aos passageiros um serviço eficiente que atenda às expectativas
de todos os residentes de Île-de-France. Das 5h22, quando o 1º trem chega, até 1h05, quando o último trem passa, a estação receberá vários trens, adaptados às necessidades: 10 trens por hora fora do horário de pico e 16 durante o horário de pico. Isso é suficiente para lidar com o fluxo de cerca de 13.000 passageiros nos horários de pico.
Tempo de transporte mais curto
7 minutos para chegar à estação Haussmann Saint-Lazare, em vez de meia hora antes. Os habitantes e funcionários dos distritos Pont de Flandre, Michelet e Rosa Parks/Macdonald se sentirão imediatamente mais conectados ao centro de Paris e, por meio de conexões com toda a Île-de-France.
Melhores conexões
Por ocasião da inauguração do Rosa Parks, trens adicionais estão circulando por toda a rota da linha E do REVER:
- uma nova partida de Tournan, todos os dias às 8h38, para chegar a Haussmann Saint-Lazare às 9h32;
- na direção oposta, um novo trem foi criado a partir de Haussmann Saint-Lazare, às 19h28, para chegar às 20h20 em Tournan;
- na ligação Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, o outro ramal do RER E: 3 trens adicionais saem de Paris todas as noites, às 17h32, 19h02 e 19h32, chegando a Chelles Gournay 32 minutos depois.
Noites e fins de semana
Nos fins de semana, para melhorar o conforto dos passageiros no eixo Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, os trens de sábado (do meio-dia às 21h) e os de domingo, das 17h30 às 19h30, serão trens duplos. Além disso, o horário de pico da noite é estendido em um quarto de hora.
Área de Véligo
Um espaço com 64 vagas para guardar sua bicicleta perto da estação, em frente à linha de bonde T3.
Estação Rosa Parks em números
400 trens por dia na linha E do RER, 3 minutos de viagem entre Rosa Parks e Magenta/Gare du Nord.
1 trem a cada 4 minutos no horário de pico, 6 minutos fora do horário de pico, e uma viagem de 7 minutos entre Rosa Parks e Haussmann Saint-Lazare
Espera-se 85.000 passageiros por dia a longo prazo, com a extensão do RER E para o oeste