A trajetória de implementação dos novos serviços de bilhetagem

Pós-pagamento

Primeiramente, o pós-pagamento será introduzido no início de 2019. Esse sistema de preços permite que o cliente pague a posteriori o valor correspondente às suas viagens, no modelo da cobrança eletrônica de pedágios da rodovia. A primeira etapa do pós-pagamento será limitada a viagens com tarifas chamadas "fixas" (ônibus, bondes, metrô). O pós-pagamento será implantado em uma segunda etapa para todas as redes da região da Île-de-France.

Bilhete para smartphones

O canal móvel e a introdução do telefone no setor de bilheteria, um passo importante na digitalização dos meios de bilhetagem, devem oferecer seus primeiros serviços em 2018.

Várias orientações são previstas. O canal móvel poderia contar com dois tipos de serviços para usuários de smartphones com a função NFC:

Voltada mais especificamente para residentes de Île-de-France, uma aplicação de compra, carregamento e desmaterialização integrada ao Vianavigo e oferecendo uma ampla gama de serviços aos usuários de Île-de-France, incluindo pós-pagamento

Voltado para um público mais amplo, uma aplicação muito simples, voltada para "t+" e ingressos simples, reduzidos ao essencial

Um novo cartão sem contato

Além disso, um novo cartão contactless com baixo custo de produção possibilitará oferecer a conveniência do contato para usuários que não assinam e não possuem telefone NFC.

Como alvo, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) implementará novos serviços de bilhetagem e princípios de precificação a partir de 2021, oferecendo mais flexibilidade e desempenho para os usuários:

Digitalização dos serviços: generalização da bilhetagem remota (cartões e bilhetes sem contato, telefones NFC) permitindo o desaparecimento do bilhete magnético, simplificação da passagem por validadores, compra de bilhetes e recarga do cartão com o smartphone;

Novos métodos de precificação além dos pacotes: precificação baseada no uso em dois modos, pós-pagamento e carteira de transporte (pré-pagamento);

Criação de ofertas específicas de acordo com categorias de usuários, perfis, períodos;

Trabalho com máquinas de venda automática, validadores e sistemas de informação

Além desse trabalho no design de novos serviços, estão em andamento trabalhos na infraestrutura de bilhetagem (máquina de venda automática, validador, sistemas de informação, etc.) para garantir a compatibilidade de todo o hardware e software com os serviços futuros. Esse trabalho é supervisionado pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF), que trabalha para otimizar os custos de bilhetagem e possibilitar a chegada de novos atores no ecossistema de transporte na região da Île de France, como parte da abertura à concorrência.