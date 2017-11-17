Inauguração de uma faixa exclusiva para ônibus na A10, próximo a Massy
Seja uma faixa totalmente dedicada ou um simples desenvolvimento da faixa de emergência, esses trechos visam reduzir e tornar o tempo de viagem dos usuários de ônibus mais confiável, permitindo que eles superem o congestionamento mais severo na rede rodoviária de Île-de-France, especialmente durante o horário de pico. Assim, o trecho da A10 no nível dos municípios de Villebon-sur-Yvette e Palaiseau foi selecionado para a criação de uma faixa adicional.
Início da faixa dedicada: Via compartilhada. Saída de faixa dedicada: Rampa de saída
Essa faixa, na direção Province-Paris, aparecerá à esquerda do tráfego geral, tanto como uma pista separada quanto como uma via compartilhada, dependendo do trecho da rodovia. Terá 3,3 km de extensão, desde a rampa de acesso da RD118 até a rotatória que dá acesso à estação Massy-Palaiseau. O tempo economizado pelos passageiros graças a esse projeto é estimado em 8 minutos, evitando assim o congestionamento que penaliza os ônibus que se aproximam da estação RER B em Massy. Essa nova faixa não atrapalhará outros usuários da via, que manterão o mesmo número de faixas para circular. Atualmente, mais de 300 ônibus por dia circulam nesse eixo.
As linhas de ônibus que utilizarão essa nova rota são:
- Linha 2 (vagões de Orsay): centro comercial Les Ulis 2 – estação Massy Palaiseau B
- Linha 21 (vagões de Orsay): centro comercial Les Ulis 2 – parque empresarial Courtaboeuf Nord
- Linha 22 (vagões de Orsay): centro comercial Les Ulis 2 – estação Massy Palaiseau B
- a linha DM11A (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- a linha DM11C (Keolis Daniel Meyer): Massy RER – Marcoussis Laboratoires
- a linha DM11E (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- a linha DM11G (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- linha 91-03 (Albatrans): Estação Dourdan – Estação Massy-Palaiseau
- linha 91-05 (Albatrans): Rodoviária de Évry – Estação Massy-Palaiseau
Realizada pela DRIEA (Direção Regional e Interdepartamental de Equipamentos e Desenvolvimento da Île-de-France) e pela DiRIF (Direction des Routes Île-de-France), a obra durou 18 meses, entre abril de 2016 e outubro de 2017, no valor de 11,4 milhões de euros.