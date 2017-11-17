Inauguração de uma faixa exclusiva para ônibus na A10, próximo a Massy

Essa faixa, na direção Province-Paris, aparecerá à esquerda do tráfego geral, tanto como uma pista separada quanto como uma via compartilhada, dependendo do trecho da rodovia. Terá 3,3 km de extensão, desde a rampa de acesso da RD118 até a rotatória que dá acesso à estação Massy-Palaiseau. O tempo economizado pelos passageiros graças a esse projeto é estimado em 8 minutos, evitando assim o congestionamento que penaliza os ônibus que se aproximam da estação RER B em Massy. Essa nova faixa não atrapalhará outros usuários da via, que manterão o mesmo número de faixas para circular. Atualmente, mais de 300 ônibus por dia circulam nesse eixo.

As linhas de ônibus que utilizarão essa nova rota são: