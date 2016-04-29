Lançamento do ensaio do bonde 6 subterrâneo
Esse teste a seco permite testar procedimentos operacionais, tanto em modo normal quanto em condições degradadas, e verificar uma última vez os tempos de viagem, bem como o funcionamento adequado de todos os sistemas (informações para passageiros, fornecimento de energia, sinalização, etc.).
Conectando as estações Robert Wagner e Viroflay-Rive Droite, o trecho subterrâneo tem 2 km de extensão, incluindo 1,6 km de túnel, e inclui duas novas estações: Viroflay-Rive Gauche e Viroflay-Rive Droite.
Linha do Bonde 6 com um trecho subterrâneo entre Viroflay Rive Droite e Châtillon Montrouge
A linha percorre 14 quilômetros, dos quais 1,6 são subterrâneos. Ela atende 21 estações distribuídas por 5 municípios e conecta 9 municípios.