Lançamento do primeiro ônibus 100% elétrico na linha 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)

A integração deste primeiro ônibus 100% elétrico à frota da RATP representa um passo decisivo rumo à transição energética dos ônibus na Île-de-France, decidida pela Île-de-France Mobilités, a autoridade de transporte da Île-de-France, e traduzida no Plano de Ônibus 2025 criado pela RATP. O objetivo da empresa: ter, até 2025, uma frota de ônibus 100% verde (4500 veículos) composta por 80% de ônibus elétricos e 20% de biogás.

Essa primeira linha 100% elétrica permitirá que a RATP e a Île-de-France Mobilités coletem o máximo de informações possível, seja em termos de operação (levantamentos serão realizados entre motoristas, passageiros e moradores locais) ou de manutenção.

Além disso, essa iniciativa foi selecionada pela União Europeia para participar do projeto ZeEUS (Sistema de Ônibus Urbanos de Emissão Zero: um programa europeu voltado para impulsionar a introdução de ônibus elétricos em grandes cidades).

A partir de 2017, serão lançadas licitações para uma implantação massiva de ônibus elétricos e de biogás. Com o Plano de Ônibus de 2025 e o próximo plano Grand Paris Bus Plans, que será adotado nas próximas semanas pelo conselho da Île-de-France Mobilités, Paris e a Região da Île-de-France se tornarão referência mundial para transporte público urbano rodoviário de muito baixo carbono.