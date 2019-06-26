Île-de-France Mobilités lança sua plataforma regional de Transporte Responsivo à Demanda
Consulte, Reserve, Viaje: agora a reserva é possível online e no aplicativo DRT Île-de-France Mobilités
Desde 11 de junho, a plataforma de reservas Transports à la Demande abriu suas portas e oferece três formas de reservar sua viagem:
Além da reserva, o site e o aplicativo permitem que você veja as áreas da Île-de-France onde o serviço DRT já foi implementado. Uma dúzia de áreas nos subúrbios externos será coberta por esse serviço em 2019, antes de uma extensão gradual nos próximos quatro anos para toda a região da Île-de-France.
Para mais informações sobre este serviço ou para reservar sua viagem, visite o site da tad.idfmobilites.fr ou o aplicativo TAD Île-de-France Mobilités para iOS/Android.
Transporte Responsivo à Demanda, um serviço de transporte público sob medida
Com a DRT, os usuários se beneficiam de um serviço que se adapta às suas necessidades: ao contrário das linhas de ônibus convencionais, veículos menores adaptam suas rotas e horários de acordo com as reservas dos viajantes. Uma vez feita a reserva, o usuário poderá acompanhar a chegada do veículo em tempo real no aplicativo dedicado.
Para mais informações sobre o DRT:
Comunicado de imprensa – Île-de-France Mobilités seleciona o consórcio setec-Padam para implantar o centro regional de Transporte Responsivo à Demanda em toda a região da Île-de-France.