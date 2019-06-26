Île-de-France Mobilités lança sua plataforma regional de Transporte Responsivo à Demanda

Consulte, Reserve, Viaje: agora a reserva é possível online e no aplicativo DRT Île-de-France Mobilités

Desde 11 de junho, a plataforma de reservas Transports à la Demande abriu suas portas e oferece três formas de reservar sua viagem:

Infográfico: Métodos de reserva de DRT
Com a implementação do site tad.idfmobilites.fr, três formas de reservar estão disponíveis para você.

Além da reserva, o site e o aplicativo permitem que você veja as áreas da Île-de-France onde o serviço DRT já foi implementado. Uma dúzia de áreas nos subúrbios externos será coberta por esse serviço em 2019, antes de uma extensão gradual nos próximos quatro anos para toda a região da Île-de-France.

Infográfico: Procedimentos a seguir para agendar sua DRT
Reservar seu DRT, nada poderia ser mais fácil!

Para mais informações sobre este serviço ou para reservar sua viagem, visite o site da tad.idfmobilites.fr ou o aplicativo TAD Île-de-France Mobilités para iOS/Android.

Infográfico: Transporte Responsivo à Demanda
Reserve sua viagem, valide seu bilhete de transporte habitual e fique à vontade!

Transporte Responsivo à Demanda, um serviço de transporte público sob medida

Com a DRT, os usuários se beneficiam de um serviço que se adapta às suas necessidades: ao contrário das linhas de ônibus convencionais, veículos menores adaptam suas rotas e horários de acordo com as reservas dos viajantes. Uma vez feita a reserva, o usuário poderá acompanhar a chegada do veículo em tempo real no aplicativo dedicado.

 

Para mais informações sobre o DRT:

Comunicado de imprensa – Île-de-France Mobilités seleciona o consórcio setec-Padam para implantar o centro regional de Transporte Responsivo à Demanda em toda a região da Île-de-France.