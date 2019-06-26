Île-de-France Mobilités lança sua plataforma regional de Transporte Responsivo à Demanda

Transporte Responsivo à Demanda, um serviço de transporte público sob medida

Com a DRT, os usuários se beneficiam de um serviço que se adapta às suas necessidades: ao contrário das linhas de ônibus convencionais, veículos menores adaptam suas rotas e horários de acordo com as reservas dos viajantes. Uma vez feita a reserva, o usuário poderá acompanhar a chegada do veículo em tempo real no aplicativo dedicado.

Para mais informações sobre o DRT:

Comunicado de imprensa – Île-de-France Mobilités seleciona o consórcio setec-Padam para implantar o centro regional de Transporte Responsivo à Demanda em toda a região da Île-de-France.