Vencedores do Prêmio de Mobilidade 2018

Categorias soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (comunidades)

A cidade de Issy-les-Moulineaux

Pela realização do estacionamento inteligente em dados abertos

A cidade de Issy-les-Moulineaux tem contado com novas tecnologias digitais para desenvolver ferramentas que facilitem a busca por vagas de estacionamento disponíveis, a partir de um smartphone ou computador, graças a mais de 1000 vagas equipadas com sensores.

Categorias soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (empresas ou players)

Promoção da Comuna de Plaine e SNCF Transilien

Pela criação e conquistas da Comissão 3T

A Comissão de Rotas, Tráfego e Temporalidades (3T) explorou maneiras de melhorar as condições de transporte dos funcionários na Plaine Saint-Denis, tendo como fio condutor a escalonamento dos horários de pico. A Plaine Commune Promotion é a associação de empresas estabelecidas na região, com 300 membros.

Categoria: Soluções inovadoras para o transporte de mercadorias

ARTELIA

Para a criação da GELITRA

A GELITRA é uma solução digital para a gestão de entregas relacionadas a um canteiro de obras, desenvolvida pela ARTELIA, um grupo internacional de consultoria, engenharia e gestão de projetos nos setores de construção civil e industrial. O objetivo é otimizar a gestão do fluxo de veículos pesados nas proximidades dos canteiros de obras para evitar estacionamento nas ruas e congestionamento.

Categoria: soluções implementadas para a aplicação da reforma do estacionamento pago na rua

A Cidade de Argenteuil

Para a reformulação do estacionamento pago na superfície para um centro animado

Por ocasião da reforma do estacionamento pago na rua que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, a cidade de Argenteuil realizou uma reformulação completa do zoneamento e das tarifas para estacionamento no centro da cidade, repensando completamente a mobilidade no centro.

A escolha do público recompensada

Parque Natural Regional Francês de Gâtinais (PNR)

Para o desenvolvimento de um serviço de empréstimo de bicicletas com assistência elétrica

Em sua carta de 2011-2023, o Parque Natural Regional Francês de Gâtinais estabeleceu como objetivo apoiar o desenvolvimento de meios de transporte sustentáveis. Por isso, ele optou por desenvolver um serviço de empréstimo para bicicletas assistidas eletricamente.

