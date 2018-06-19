Vencedores do Prêmio de Mobilidade 2018
Os troféus foram entregues hoje por Stéphane Beaudet, Vice-Presidente da Île-de-France Mobilités, Vice-Presidente responsável pelo transporte e mobilidade sustentável da Região da Île-de-France, presidente do júri, aos seguintes vencedores:
Categorias soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (comunidades)
A cidade de Issy-les-Moulineaux
Pela realização do estacionamento inteligente em dados abertos
A cidade de Issy-les-Moulineaux tem contado com novas tecnologias digitais para desenvolver ferramentas que facilitem a busca por vagas de estacionamento disponíveis, a partir de um smartphone ou computador, graças a mais de 1000 vagas equipadas com sensores.
Categorias soluções inovadoras para mobilidade de passageiros (empresas ou players)
Promoção da Comuna de Plaine e SNCF Transilien
Pela criação e conquistas da Comissão 3T
A Comissão de Rotas, Tráfego e Temporalidades (3T) explorou maneiras de melhorar as condições de transporte dos funcionários na Plaine Saint-Denis, tendo como fio condutor a escalonamento dos horários de pico. A Plaine Commune Promotion é a associação de empresas estabelecidas na região, com 300 membros.
Categoria: Soluções inovadoras para o transporte de mercadorias
ARTELIA
Para a criação da GELITRA
A GELITRA é uma solução digital para a gestão de entregas relacionadas a um canteiro de obras, desenvolvida pela ARTELIA, um grupo internacional de consultoria, engenharia e gestão de projetos nos setores de construção civil e industrial. O objetivo é otimizar a gestão do fluxo de veículos pesados nas proximidades dos canteiros de obras para evitar estacionamento nas ruas e congestionamento.
Categoria: soluções implementadas para a aplicação da reforma do estacionamento pago na rua
A Cidade de Argenteuil
Para a reformulação do estacionamento pago na superfície para um centro animado
Por ocasião da reforma do estacionamento pago na rua que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, a cidade de Argenteuil realizou uma reformulação completa do zoneamento e das tarifas para estacionamento no centro da cidade, repensando completamente a mobilidade no centro.
A escolha do público recompensada
Parque Natural Regional Francês de Gâtinais (PNR)
Para o desenvolvimento de um serviço de empréstimo de bicicletas com assistência elétrica
Em sua carta de 2011-2023, o Parque Natural Regional Francês de Gâtinais estabeleceu como objetivo apoiar o desenvolvimento de meios de transporte sustentáveis. Por isso, ele optou por desenvolver um serviço de empréstimo para bicicletas assistidas eletricamente.
Você pode descobrir todos os projetos: folheto
Comunicado de imprensa – Entrega dos Troféus de Mobilidade 2018
O roteiro para o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France
O roteiro do PDUIF determina os princípios que regem a organização do transporte de pessoas e mercadorias, o tráfego e o estacionamento na Île-de-France. Define as ações a serem tomadas por todos os atores da mobilidade na região de Paris: autoridades locais, empresas, operadores de transporte, associações, etc.
Uma das chaves do sucesso está na mobilização dos muitos atores em mobilidade na Île-de-France. Como autoridade organizadora para mobilidade sustentável, a Île-de-France Mobilités atua como piloto e implementou diversas ferramentas de animação para a implementação do roteiro 2017-2020 do Plano de Viagem Urbana em todos os níveis.