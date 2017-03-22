Orçamento de 2017 da Île-de-France Mobilités: €1,6 bilhão para tornar a Revolução dos Transportes uma realidade

Diversificação dos métodos de financiamento

Para financiar todos esses investimentos, a Île-de-France Mobilités deve aumentar sua dívida pendente de €1,6 bilhão para €2 bilhões no final de 2017: a Île-de-France Mobilités continuará sua política de diversificação de suas fontes de financiamento, a fim de garantir a liquidez necessária para executar seu programa de investimentos. Essa diversificação levará a Île-de-France Mobilités a considerar arranjos inovadores alternativos (financiamento por títulos, produtos de securitização, estrutura de desconsolidação, leasing, PPP, etc.).

Para financiar a tendência de aumento dos custos operacionais, a Île-de-France Mobilités deve aumentar seus recursos em cerca de 3% ao ano, como tem ocorrido nos últimos anos. Isso exige um aumento no número de passageiros pagos na rede, reforçado por esforços sem precedentes na luta contra fraudes e por um aumento de preços.

Assim que os resultados em termos de tráfego se estabilizarem, faremos tudo para garantir que o aumento nas tarifas seja o mais limitado possível.