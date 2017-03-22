Orçamento de 2017 da Île-de-France Mobilités: €1,6 bilhão para tornar a Revolução dos Transportes uma realidade
Esse orçamento dá prioridade a medidas para melhorar a rede da Île-de-France, em particular incluindo €100 milhões em novos serviços e €1,6 bilhão na compra e renovação de material rodante na região da Île-de-France, melhorando a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros. Este orçamento é o primeiro a incluir as novas medidas de financiamento que permitem o resgate do passe Navigo com uma única tarifa.
Taxa única economizada e despesas controladas
O orçamento de 2017 estabelece as medidas tomadas para liquidar definitivamente a lista do Navigo Pass de tarifa única: aumento no pagamento de transporte (cerca de €200 milhões/ano em um ano inteiro), €100 milhões em TICPE e receitas adicionais de tarifas ligadas à implementação de medidas para combater fraudes de forma mais eficaz. As previsões de receita para 2017 incluem essas novas receitas que atingem €6.347 bilhões (excluindo receitas tarifárias).
Além disso, a Île-de-France Mobilités e as empresas de transporte estão ganhando eficiência e controlando as despesas operacionais anuais, que caíram 0,4% em 2017, para €5,719 bilhões.
€100 milhões para mais transporte público para os residentes da Île-de-France
Durante 2017, a Île-de-France Mobilités irá desenvolver a oferta de transporte no valor de €100 milhões em um ano completo:
No Ônibus: Compromissos do primeiro financiamento do Grand Paris du Bus com €60 milhões (ano completo)
- Primeira reformulação do ônibus em Paris desde 1947 para um serviço mais eficiente
- Reforço e criação de linhas expressas, onde sabemos que não poderemos construir linhas ferroviárias. Essas linhas expressas estruturam o território e atendem melhor aos subúrbios externos. Eles economizam tempo para quem foi obrigado a levar o veículo e permitem que eles viajem em condições mais confortáveis (segurança, WiFi, etc.).
- Plano Noctilien: um esforço sem precedentes para transporte à noite está sendo feito. Île-de-France é uma metrópole global. Os residentes de Île-de-France devem poder ir trabalhar ou voltar para casa após seu tempo livre a qualquer momento. As 48 linhas existentes serão reforçadas. Dois eixos serão priorizados: segurança, com a presença de agentes de segurança nos ônibus, e regularidade. Em algumas linhas, o tempo de espera será reduzido pela metade. Por fim, algumas linhas serão estendidas, outras criadas, para que o serviço noturno de ônibus corresponda o máximo possível ao oferecido pelo trem durante o dia.
- Desenvolvimento do Transporte Responsivo à Demanda (DRT). Por questões de eficiência, algumas linhas só serão ativadas se os usuários precisarem delas, a pedido deles. Isso permitirá criar mais filas e manter o mais próximo possível da mobilidade dos moradores de Île-de-France.
No Bonde:
- O Bonde 11 Express entre Epinay-sur-Seine e Le Bourget está programado para entrar em operação em julho de 2017.
No trem:
- Reforço da oferta em rotas alternativas. Para compensar os fechamentos de obras nas linhas A e C durante o verão, estamos melhorando a oferta de linhas ferroviárias que oferecem alternativas aos passageiros penalizados.
- Mais pontualidade: graças aos novos trens que chegam este ano na linha R, por exemplo, poderemos melhorar o horário.
Investimentos em ascensão
Durante 2017, a Île-de-France Mobilités intensificará sua ambiciosa política de investimentos, +34% em comparação com 2016, ou seja, um gasto de investimento de €1.624 milhões. De acordo com os contratos de bilhetes que serão assinados em 2017, a Île-de-France Mobilités planeja um compromisso plurianual de quase €2,3 bilhões para material rodante.
Após os 93 trens novos ou renovados em 2016, 148 trens novos ou renovados serão entregues em 2017.
Sobre material rodante (programas em andamento decididos em 2017):
- Para linhas de trem: Régio 2N para as linhas R e N, Franciliens, RER NG para as linhas D e E, MI09 para a linha A, reformas de trens nas linhas B, C, D e P, aquisição de trens AGC de outras Regiões para a linha P.
- Para linhas de bonde: Dualis para o Bonde 4, Expresso do Bonde 11 e Expresso do Bonde 12 (Massy-Evry), trens do Bonde 3 para a extensão até Porte d'Asnières, trens de reforço para o Bonde 5 e trens para o futuro Bonde 9
- Para linhas de metrô: MP14 e MP05 para as linhas 14 e 4, MF01 para as linhas 2, 5 e 9 (fim do programa), renovação dos metrôs nas linhas 7 e 8, transferência dos trens MP89 e MP05 da linha 4 para a linha 6, trens MP14 para a linha 11
Além disso, em 2017, a Île-de-France Mobilités nomeará o construtor dos futuros trens do metrô das linhas 15, 16 e 17.
Para material rodante de ônibus, €94 milhões, incluindo financiamento de ônibus elétricos e NGV.
Sobre segurança:
A Île-de-France Mobilités investe €20 milhões por ano em infraestrutura de segurança (câmeras de proteção por vídeo, equipamentos, etc.). Este ano, esses investimentos estão sendo concluídos para melhor segurança dos residentes de Île-de-France:
- Pela escolha de fortalecer a presença humana. Assim, 200 agentes de segurança serão recrutados nos ônibus da rede Optile.
- Implantação de 20 equipes de detecção de cães (cães farejadores) na rede da SNCF para lidar mais rapidamente com a ameaça terrorista.
Generalização para toda a rede da Île-de-France do número e da aplicação 3117 para declarar um alerta de segurança, problema de saúde ou incivilidade.
- Criação de um único posto de comando de segurança, sob a autoridade do prefeito de polícia.
Sobre a Qualidade do Serviço:
Investimentos para melhorar a qualidade do serviço continuam sendo igualmente importantes. €151 milhões cobrem programas de melhoria:
- Intermodalidade ao redor das estações (Véligo e início da criação de 10.000 espaços Park & Ride).
- A ascensão do Smart Navigo (a modernização da bilhetagem possibilita oferecer novos serviços aos moradores de Île-de-France). Já havia Vélib e Véligo no Navigo Card, o Autolib estará disponível a partir de abril. Os primeiros investimentos a serem estabelecidos após o pagamento no final de 2018 já foram feitos.
- Acessibilidade e informações para passageiros (Acessibilidade
Diversificação dos métodos de financiamento
Para financiar todos esses investimentos, a Île-de-France Mobilités deve aumentar sua dívida pendente de €1,6 bilhão para €2 bilhões no final de 2017: a Île-de-France Mobilités continuará sua política de diversificação de suas fontes de financiamento, a fim de garantir a liquidez necessária para executar seu programa de investimentos. Essa diversificação levará a Île-de-France Mobilités a considerar arranjos inovadores alternativos (financiamento por títulos, produtos de securitização, estrutura de desconsolidação, leasing, PPP, etc.).
Para financiar a tendência de aumento dos custos operacionais, a Île-de-France Mobilités deve aumentar seus recursos em cerca de 3% ao ano, como tem ocorrido nos últimos anos. Isso exige um aumento no número de passageiros pagos na rede, reforçado por esforços sem precedentes na luta contra fraudes e por um aumento de preços.
Assim que os resultados em termos de tráfego se estabilizarem, faremos tudo para garantir que o aumento nas tarifas seja o mais limitado possível.