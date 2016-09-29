Qual é o ônibus de amanhã? Consulta regional importante, até 5 de novembro de 2016, dê sua opinião!

O Grand Paris des Buses: Dê sua opinião durante a Consulta Regional

De 5 de outubro a 5 de novembro de 2016, a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está organizando uma grande consulta regional para reunir as expectativas e prioridades dos moradores de Île-de-France na rede regional de ônibus. Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), queria que o projeto Grand Paris Bus fosse definido em diálogo com os territórios, usuários, associações e autoridades eleitas, para compartilhar as prioridades de fortalecimento da oferta de ônibus.