Qual é o ônibus de amanhã? Consulta regional importante, até 5 de novembro de 2016, dê sua opinião!
Esse plano para melhorar as redes de ônibus será adotado pela Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) até o final do ano, na reunião do Conselho de 6 de dezembro de 2016, e definirá as prioridades para investimento e desenvolvimento da oferta de ônibus ao longo de quatro anos (2017-2020).
O Grand Paris des Buses: por quê?
A rede de ônibus em Île-de-France precisa ser adaptada às necessidades dos moradores da Île-de-France. Nos subúrbios externos, apenas 29% dos habitantes usam transporte público, devido à falta de suprimentos, e em Paris a rede não passou por mudanças significativas desde... 70 anos!
6 objetivos principais:
- A criação de novas linhas ou reforços de linhas entre os subúrbios externos, os subúrbios internos e Paris.
- A melhoria da frequência (desenvolvimento de uma oferta mais forte nos horários de pico, mais homogênea durante os horários fora de pico, à noite e nos fins de semana), ou melhor coordenação para garantir conexões com a rede ferroviária...
- Uma rede regional para facilitar a leitura e incentivar o uso do ônibus.
- Melhorando o conforto nos veículos e desenvolvendo serviços inovadores.
- Uma rede de ônibus mais ambientalmente amigável, por meio da continuação e aceleração da transição energética da frota de veículos.
- Instalações para garantir a regularidade dos ônibus e o respeito aos horários (estradas, faixas de ônibus, centros de intercâmbio e terminais, etc.).
O Grand Paris des Buses: Dê sua opinião durante a Consulta Regional
De 5 de outubro a 5 de novembro de 2016, a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está organizando uma grande consulta regional para reunir as expectativas e prioridades dos moradores de Île-de-France na rede regional de ônibus. Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), queria que o projeto Grand Paris Bus fosse definido em diálogo com os territórios, usuários, associações e autoridades eleitas, para compartilhar as prioridades de fortalecimento da oferta de ônibus.
Onde obter informações? Onde e quando participar e dar feedback?
Todos os residentes de Île-de-France, usuários ou não, são convidados a expressar suas expectativas e prioridades para o plano de ônibus da região. Esta consulta sobre o Grand Paris des Buses propõe vários modos de participação:
- O site da Consulta Regional do Grand Paris des Buses
- A plataforma de consulta "J'en parle" (consulta concluída), um fórum inovador de discussão que promove a interação entre os participantes.
- Um questionário cobrindo todos os objetivos do Grand Paris des Buses para priorizar as propostas para o desenvolvimento da oferta.
- A elaboração de cadernos de atores para atores institucionais e profissionais.