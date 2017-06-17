Les services Navigo

Da seção "Eu gerencio meu cartão" gerenciada pela Comutitres S.A.S;

Em todos os guichês de bilhetes e máquinas de venda automática nas estações da RATP ou SNCF;

Caixas eletrônicos nas redes Crédit Mutuel / CIC na Île-de-France;

Em lojas locais equipadas com terminal de carregamento Navigo.

Recarregando

Aproveite uma ampla variedade de soluções para complementar seu passe:

Intermodalidade

Aproveite um mundo de serviços que promovem a intermodalidade acessando:

As vagas Véligo (estacionamento seguro para bicicletas);

Instalações de estacionamento e transporte identificadas pelo STIF;

Ou cobrando uma assinatura de bicicletas self-service da Vélib', Cristolib (Créteil) e VélO2 (Cergy-Pontoise).

O curso complementar

Para suas viagens de trem que ultrapassam as zonas de validade do seu passe 2-3, 3-4 e 4-5, pague apenas a viagem adicional correspondente à parte da sua jornada localizada fora dessas zonas.

Deszoneamento

Com o Mês Navigo e os passes anuais 2-3, 3-4 e 4-5, os passes Navigo Solidarité Mois 2-3, 3-4 e 4-5 e os passes Amethyst aproveitam a deszonagem para viajar gratuitamente pela região da Île-de-France nos fins de semana, feriados, durante as curtas férias escolares na zona C e de meados de julho a meados de agosto.