Carona compartilhada diariamente: economize dinheiro com a Île-de-France Mobilités
O tráfego na Île-de-France significa 16 milhões de viagens e 250 quilômetros de engarrafamentos todos os dias.
E se, para combater esses engarrafamentos e poluição do ar, além do transporte público, o carona fosse a chave? A Île-de-France Mobilités está comprometida em facilitar o compartilhamento de carona para você – seja você motorista ou passageiro.
E com quase 96.000 viagens de carona realizadas em setembro de 2021, podemos apostar que essa prática sustentável e econômica deve se tornar uma parte permanente do uso diário.
Viajar de carona com a Île-de-France Mobilités num piscar de olhos!
Île-de-France Mobilités incentiva o carona com duas medidas fortes:
· Corrida gratuita* para passageiros com passe anual, mensal ou imagine Navigo
· Um bônus de até 3 euros** por passageiro transportado para motoristas
· No site e aplicativo da Île-de-France Mobilités, sugestões de roteirosque combinam transporte público e carona
Carona grátis? É possível com seu passe Navigo e Île-de-France Mobilités!
Se você tem um passe anual, mensal ou imagine R Navigo: a Île-de-France Mobilités oferece duas viagens de menos de 30 km por dia.
E em tempos de interrupção no transporte ou poluição: este serviço está aberto a todos, assinantes ou não.
Você tem carro? E se você tentasse carona?
Ao transportar até 3 passageiros em seu veículo, você não só faz um gesto forte pelo meio ambiente, como também recebe um bônus – até €3 por passageiro em tempos "normais", €4,50 em períodos de greve ou poluição.
No final, o carona pode gerar uma renda adicional de até €150/mês.
As 3 empresas parceiras do novo sistema – Karos, Blablacar Daily e Klaxit – assinaram um acordo com a Île-de-France Mobilités que as compromete a:
- Pagar o subsídio aos motoristas de carona com base em €10 centavos por quilômetro e por passageiro, com mínimo de €1,50 para viagens entre 2 e 15 km e limite de €3 por passageiro para viagens de +30 km. As viagens devem ser feitas dentro da região da Île-de-France e devem ter origem ou destino fora de Paris, onde a oferta de transporte é muito desenvolvida
- Configuração de um sistema antifraude
Compartilhar carona com a Île-de-France Mobilités, em termos concretos, como funciona?
Para usar carona, você tem várias opções:
1. Conectado à sua conta no site da Île-de-France Mobilités, você é direcionado diretamente para o site ou aplicativo de um operador parceiro de carona.
2. Pelo site ou aplicativo do seu operador de carona preferido, você pode fazer login usando seu identificador Navigo / Île-de-France Mobilités Connect: isso evita que você precise assinar outra conta e preencher suas informações pessoais novamente. Como resultado, o percurso é mais suave e rápido.
3. Seu histórico de reservas está acessível pelo seu espaço pessoal no site e aplicativo da Île-de-France Mobilités***
* No limite de 2 viagens de máximo 30 km por dia
** Uma permissão de €1,50 por passageiro até 15 km, depois €0,10 por quilômetro além disso, até um limite de €3 por passageiro
A partir da segunda metade de 2021