Carona compartilhada diariamente: economize dinheiro com a Île-de-France Mobilités

O tráfego na Île-de-France significa 16 milhões de viagens e 250 quilômetros de engarrafamentos todos os dias.

E se, para combater esses engarrafamentos e poluição do ar, além do transporte público, o carona fosse a chave? A Île-de-France Mobilités está comprometida em facilitar o compartilhamento de carona para você – seja você motorista ou passageiro.

E com quase 96.000 viagens de carona realizadas em setembro de 2021, podemos apostar que essa prática sustentável e econômica deve se tornar uma parte permanente do uso diário.