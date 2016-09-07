O residente de Île-de-France chega na linha K
Um trem moderno, mais eficiente, confortável e ambientalmente amigável
Esses trens substituem os "pequenos cinzentos", trens RIB/RIO, e fazem parte de um plano mais global para renovar ou renovar material rodante na região da Île-de-France.
Financiados 100% pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) para a linha K, esses trens oferecem muitas vantagens para os passageiros: mais pontualidade, conforto e segurança.
- O Francilien possui melhores características técnicas e alto nível de equipamento, especialmente em termos de aceleração e desempenho de frenagem (sistema antiderrapagem que permite lidar com problemas de folhas mortas e garantir melhor regularidade).
- A largura das portas, que é maior que a dos equipamentos antigos, por exemplo, facilita a entrada e descida dos passageiros. Seu conforto não fica atrás graças aos assentos mais largos, trens acessíveis no mesmo nível a partir da plataforma e mais silenciosos. Um sistema de contagem de passageiros também regula a temperatura interna com ar-condicionado inteligente, reduzindo o consumo de energia.
- Esses trens "boa", ou seja, sem separação entre os vagões, com capacidade para 900 assentos, são projetados para serem cruzados sem impedimentos de uma ponta à outra, gerando assim uma forte sensação de segurança.
- Além disso, as informações são disseminadas em tempo real graças às grandes telas de informação. O serviço de trem é exibido nas diversas telas de informações. Em situações de perturbação, o centro operacional consegue transmitir informações de curto prazo diretamente nessas telas.
- Esses trens "mais verdes" foram projetados para reduzir o consumo de energia e são feitos de 90% de materiais recicláveis.
A região da Île-de-France na Île-de-France, uma longa história
No final de agosto de 2016, 188 trens da Île-de-France foram entregues em Île-de-France. O Francilien já foi utilizado nas linhas H, L (entre Paris e Nanterre Université), J e P (nos eixos Paris-East-Meaux e Coulommiers).
A implantação desse equipamento faz parte de uma política de transporte mais global. No total, espera-se que mais de 700 trens sejam renovados ou reformados entre 2016 e 2021.
Trem na linha K