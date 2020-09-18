O futuro RER de Île-de-France é revelado
As coisas estão se movendo no transporte! A Île-de-France Mobilités continua seus investimentos e hoje apresenta o design interno dos 255 trens RER NG que foram encomendados para equipar as linhas D e E. Confiável, seguro, confortável e, especificamente projetado para áreas densas, o RER de Nova Geração (NG) será entregue nas linhas D e E para melhorar o nível de conforto oferecido aos residentes da Île-de-France e a regularidade nessas linhas.
O futuro RER de Île-de-France terá plataformas de troca espaçosas, uma arquitetura totalmente aberta (sem separação entre os vagões) com espaços de 1 nível nas extremidades do trem e espaços de 2 níveis com ar-condicionado em todo o espaço, telas de informações para passageiros, iluminação contínua, múltiplas portas USB e proteção de vídeo reforçada.
O RER NG complementa outros equipamentos modernos atualmente em uso, como o Régio2N (linhas R, D e N) ou o Francilien (linhas H, J, K, L e P). Os trens das linhas B, C e você estão em reforma ou em processo de reforma. A Linha A agora está totalmente equipada com trens de dois andares, sendo que o mais antigo será reformado.
Os testes dinâmicos começaram! O RER NG é testado em condições reais de tráfego com picos de 140 km/h! Esses testes de campo devem permitir verificar as configurações de tração e frenagem das máquinas, bem como os equipamentos de segurança, a assistência à direção e a resistência das estruturas.
