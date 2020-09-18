O futuro RER de Île-de-France é revelado

As coisas estão se movendo no transporte! A Île-de-France Mobilités continua seus investimentos e hoje apresenta o design interno dos 255 trens RER NG que foram encomendados para equipar as linhas D e E. Confiável, seguro, confortável e, especificamente projetado para áreas densas, o RER de Nova Geração (NG) será entregue nas linhas D e E para melhorar o nível de conforto oferecido aos residentes da Île-de-France e a regularidade nessas linhas.