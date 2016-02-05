O trabalho na estação Juvisy-sur-Orge está avançando!

7ª estação na França (2ª fora de Paris) e 60.000 passageiros por dia

Este projeto consiste em reorganizar todos os espaços de transferência distribuídos a partir de três pontos de acesso. A circulação será completamente redesenhada dentro do centro, especialmente por meio da extensão do subterrâneo norte. A construção de uma passarela para pedestres e ciclistas fortalecerá os vínculos urbanos entre o centro da cidade e as margens do Sena.

O GPI fornecerá uma ligação com a futura linha de bonde T7 a partir de Athis-Mons.

Exemplo de obras no final de 2015: Instalação do primeiro trecho do túnel subterrâneo norte

Obras no primeiro trecho do túnel inferior norte do GPI Juvisy-sur-Orge

Detalhes da obra até 2020