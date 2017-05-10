O RER A entra em piloto automático em sua seção central

Uma inovação que em breve será estendida a toda a linha A

A implantação do piloto automático está em andamento e será eficaz em todos os trens RER A na segunda metade de 2018. Esse desdobramento está sendo realizado sem interromper o tráfego e sem impacto nos passageiros.

Para Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), presidente da região da Île-de-France, "A Revolução dos Transportes continua dia após dia. Graças à renovação do material rodante com novos trens de dois andares em toda a linha, o controle automático agora é possível. Essa grande inovação da RATP permitirá que tenhamos mais trens na seção central, de forma mais regular, além de mais informações para passageiros. »»

Além da implementação do piloto automático na seção central, a RATP e a Île-de-France Mobilités lançaram um vasto plano para modernizar a linha e estão investindo fortemente para melhorar a regularidade, capacidade e confiabilidade da infraestrutura.