A rede de bondes continua sendo implantada na região de Île-de-France

Financiamento aprovado para o Bonde 12 Expresso entre Evry e Massy-Palaiseau

O futuro Tram 12 Express fortalecerá a rede de transporte público da região de Essonne. Aguardado com expectativa pelos cerca de 40.000 passageiros diários, este bonde atenderá 13 municípios do departamento entre Massy-Palaiseau e Evry. Ela conectará as linhas RER D, C e B em uma rota de 20 km.

Na terça-feira, 30 de maio de 2017, o Conselho do Sindicato de Transportes da Île-de-France aprovou o segundo acordo de financiamento para a construção do Tram 12 Express, no valor de €214,5 milhões. O Expresso do Bonde 12 está sendo construído como parte de um projeto de gerenciamento multiprojeto entre Île-de-France Mobilités, SNCF Mobilités e SNCF Réseau. A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) está financiando o material rodante no valor de €120 milhões. A infraestrutura é financiada pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pelo Conselho Departamental de Essonne.