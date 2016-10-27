O Bonde 10 Antony-Clamart é declarado de Utilidade Pública
Trabalho preparatório inicial planejado para 2017
Ilustração do mapa do trabalho preparatório para 2017
Atualmente, os proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e o Departamento de Hauts-de-Seine, estão realizando os chamados estudos "pré-projeto": estes possibilitam aprimorar as características técnicas do projeto (localização precisa da plataforma do bonde, estradas, ciclovias, calçadas, etc.). Eles também incorporam as reservas e recomendações feitas pela Comissão de Inquérito.
As primeiras obras, para preparar o desvio das redes subterrâneas (gás, eletricidade, água, etc.), estão planejadas para 2017.
"Um passo decisivo para a mobilidade dos habitantes dos Hauts-de-Seine... ", segundo Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités
Essa linha de bonde cruzará os municípios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, atendendo assim a muitas instalações e projetos urbanos.
Oferecerá conexões com outros meios de transporte: o TVM e o RER B em Croix-de-Berny, o bonde 6 no hospital Béclère e várias linhas de ônibus.
Planejamento espacial e mobilidade aprimorada
Este projeto possibilitará reorganizar o espaço público de fachada em fachada ao redor da linha e reequilibrar o espaço deixado para cada usuário a fim de promover um tráfego mais pacífico.
As rotas do modo ativo serão melhoradas. Assim, as ciclos terão faixas ou trilhos dedicados que garantirão uma ligação contínua ao longo de toda a rota. Os caminhos para pedestres estarão em conformidade com as regulamentações em termos de acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida (PRM).
