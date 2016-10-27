O Bonde 10 Antony-Clamart é declarado de Utilidade Pública

Atualmente, os proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e o Departamento de Hauts-de-Seine, estão realizando os chamados estudos "pré-projeto": estes possibilitam aprimorar as características técnicas do projeto (localização precisa da plataforma do bonde, estradas, ciclovias, calçadas, etc.). Eles também incorporam as reservas e recomendações feitas pela Comissão de Inquérito.

As primeiras obras, para preparar o desvio das redes subterrâneas (gás, eletricidade, água, etc.), estão planejadas para 2017.

As primeiras obras, para preparar o desvio das redes subterrâneas (gás, eletricidade, água, etc.), estão planejadas para 2017.

"Um passo decisivo para a mobilidade dos habitantes dos Hauts-de-Seine... ", segundo Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités

Essa linha de bonde cruzará os municípios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, atendendo assim a muitas instalações e projetos urbanos.

Oferecerá conexões com outros meios de transporte: o TVM e o RER B em Croix-de-Berny, o bonde 6 no hospital Béclère e várias linhas de ônibus.