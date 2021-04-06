O Bonde T9 chegou!

Foco nas cidades atendidas pelo bonde T9

Com suas 19 estações, o bonde T9 agora substitui a linha de ônibus 183 para oferecer um serviço mais rápido e eficiente ao departamento graças à sua faixa de tráfego dedicada e à alta frequência de passagem – a cada 5 minutos durante os horários de pico.

A T9 atende seis cidades:

Paris – XIII arrondissement

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Thiais

Orly – Cidade

Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o metrô e o RER, o Bonde T9 está totalmente integrado à rede regional de transporte para melhorar o deslocamento diário dos moradores de Île-de-France e visitantes que passam por lá.