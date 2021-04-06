O Bonde T9 chegou!
Foco nas cidades atendidas pelo bonde T9
Com suas 19 estações, o bonde T9 agora substitui a linha de ônibus 183 para oferecer um serviço mais rápido e eficiente ao departamento graças à sua faixa de tráfego dedicada e à alta frequência de passagem – a cada 5 minutos durante os horários de pico.
A T9 atende seis cidades:
- Paris – XIII arrondissement
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Cidade
Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o metrô e o RER, o Bonde T9 está totalmente integrado à rede regional de transporte para melhorar o deslocamento diário dos moradores de Île-de-France e visitantes que passam por lá.
O Bonde T9 em poucas figuras
- 30 minutos, entre Porte de Choisy, em Paris, e Orly-Ville
- 10 km de rota
- 6 municípios atendidos
- 19 estações
- 22 remos
O bonde T9 é acessível com:
- um passe Navigo carregado (passe Navigo, Navigo Liberté+, imagine R,... passo)
Sim
- Um bilhete T+
Um bilhete específico também está disponível nas máquinas de venda automática das estações do bonde T9. A segunda possibilita fazer uma única viagem na linha.
Um "bonde leve" seguro, confortável e totalmente acessível
Construídos pela Alstom, os 22 bondes "Citadis" do bonde T9 têm 45 metros de comprimento. Totalmente acessível, confortável e seguro, seu design exterior foi escolhido pelos habitantes da região da Île-de-France:
Uma oficina de garagem única para o bonde T9
Com seu telhado plissado, a oficina-garagem do Bonde T9 é única : como referência às construções industriais do século XIX, abriga uma sucessão de hangares com grandes janelas em sacada que promovem a luz natural e bom desempenho energético.
Localizada ao sul da linha, é essencial para o bom funcionamento do bonde T9, tanto para a manutenção e estacionamento dos bondes, quanto para a operação , pois abriga o Posto de Comando Central da linha.
O bonde T9 também é um ambiente de vida renovado para os habitantes
Com ciclovias ou faixas ao longo do trajeto, portabicicletas disponíveis em cada estação e a cada cerca de 150 metros ao longo da linha, além de caminhos para pedestres mais numerosos, acessíveis e mais seguros, o Bonde T9 dá lugar de destaque à mobilidade suave.
Canteiros de flores e plantas, uma plataforma verde, a reurbanização de ruas, estradas e calçadas, mas também a criação de praças e espaços equipados com mobiliário urbano de qualidade: ao redor do bonde T9, um ambiente totalmente mais verde e agradável está se desenvolvendo.
Suas linhas de ônibus são reorganizadas ao redor do Bonde T9
A partir de 12 de abril, sua rede de ônibus mudará com a chegada do bonde T9. Para mais informações, você pode consultar o mapa e os folhetos informativos:
Para mais informações sobre as conexões oferecidas pelo Bonde T9:
Você também pode encontrar informações online sobre passageiros no Twitter, a partir das seguintes contas: