Transporte fluvial, um novo serviço associado ao cartão Navigo
Para Valérie Pécresse: "O Sena agora é um eixo abandonado pelo transporte público. Em 2013, eu já havia assumido uma posição favorável à operação de novas ofertas de serviços regulares de transporte fluvial no Sena. Portanto, só posso saudar a iniciativa de Batobus pela implementação de sua aprovação anual."
Essa iniciativa tem como objetivo garantir uma taxa preferencial de €40 por ano para que viajantes com o cartão Navigo (passes Navigo Annual e Imagine R) possam usar os ônibus fluviais Batobus à vontade. Com uma frota de oito barcos, Batobus atende 9 estações localizadas próximas aos principais bairros e monumentos de Paris.
Reflexões sobre a revitalização do transporte de passageiros no Sena e em todas as vias navegáveis
Paralelamente a essa iniciativa, e para alimentar a reflexão sobre a revitalização do transporte no Sena e em todas as vias navegáveis, a Île-de-France Mobilités está lançando um estudo sobre o transporte fluvial de passageiros.
Este estudo focará em examinar as experiências realizadas no exterior, as lições aprendidas com o experimento Voguéo realizado entre 2008 e 2011, as necessidades dos "contrabandistas de margem", ou seja, ligações curtas para ir de um lado ao outro do rio, mas também as necessidades fora de Paris. Também pretende explorar as possibilidades oferecidas às diversas inovações na área para oferecer novos tipos de transporte, como a solução "Sea Bubble" (barco elétrico diretamente inspirado no Hydroptère).
O objetivo é duplo: atender melhor às necessidades dos passageiros apresentando soluções viáveis a longo prazo.