Transporte fluvial, um novo serviço associado ao cartão Navigo

Reflexões sobre a revitalização do transporte de passageiros no Sena e em todas as vias navegáveis

Paralelamente a essa iniciativa, e para alimentar a reflexão sobre a revitalização do transporte no Sena e em todas as vias navegáveis, a Île-de-France Mobilités está lançando um estudo sobre o transporte fluvial de passageiros.

Este estudo focará em examinar as experiências realizadas no exterior, as lições aprendidas com o experimento Voguéo realizado entre 2008 e 2011, as necessidades dos "contrabandistas de margem", ou seja, ligações curtas para ir de um lado ao outro do rio, mas também as necessidades fora de Paris. Também pretende explorar as possibilidades oferecidas às diversas inovações na área para oferecer novos tipos de transporte, como a solução "Sea Bubble" (barco elétrico diretamente inspirado no Hydroptère).

O objetivo é duplo: atender melhor às necessidades dos passageiros apresentando soluções viáveis a longo prazo.