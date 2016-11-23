Os vencedores dos Troféus de Mobilidade de 2016

Phenix: Vencedor na categoria de Produtos

A empresa Phenix foi recompensada pela criação de curtos-circuitos para a reciclagem de produtos não vendidos. A Phénix organiza rodadas otimizadas entre os diferentes supermercados para coletar bens não vendidos e redistribuí-los para instituições de caridade próximas. As rondas são realizadas com veículos limpos ou pouco poluentes. O projeto, assim, possibilita combinar a racionalização do transporte de mercadorias com a luta contra o desperdício de alimentos.