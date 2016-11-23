Os vencedores dos Troféus de Mobilidade de 2016
Noveios: Vencedor na categoria Espaço Ambulante e Público. "Sinalização para pedestres no parque empresarial Noveos (Le Plessis-Robinson)".
O parque empresarial Noveos foi recompensado pela instalação de sinalização para pedestres, para indicar os horários de caminhada para transporte público, serviços locais e diversos negócios. Essa ação visa promover a caminhada em um ambiente inicialmente muito viário.
FlexCité: Vencedor da categoria Transporte Público. SMS para informar os usuários sobre a rede PAM.
A FlexCité, uma subsidiária da RATP Dev, oferece transporte sob demanda para pessoas com mobilidade reduzida. Seu sistema de informações foi recompensado com o envio de SMS: avisa o usuário no dia anterior e depois alguns minutos antes da chegada do veículo. Essa solução facilita e melhora o conforto de uso do usuário com o serviço.
PNR du Gâtinais: Vencedor ex aequo na categoria Modos motorizados individuais, segurança viária. Uma rede de carona organizada na PNR de Gâtinais.
O Parque Natural Regional Francês de Gâtinais está estabelecendo, em seu território, uma rede organizada e segura para carona no "modelo Rezo Pouce", com uma rede de usuários e paradas identificadas por placas que permitem que passageiros e motoristas membros da rede se reconheçam.
Pouce d'Yvelines: Vencedor conjunto na categoria Modos Individuais motorizados, categoria segurança no trânsito. Uma rede de carona organizada nas Yvelines.
A associação "Pouce d'Yvelines" está criando, em uma área rural do departamento, uma rede organizada e segura para carona no "modelo Rezo Pouce", com uma rede de usuários e paradas identificadas por placas que permitem que passageiros e motoristas membros da rede se reconheçam.
Phenix: Vencedor na categoria de Produtos
A empresa Phenix foi recompensada pela criação de curtos-circuitos para a reciclagem de produtos não vendidos. A Phénix organiza rodadas otimizadas entre os diferentes supermercados para coletar bens não vendidos e redistribuí-los para instituições de caridade próximas. As rondas são realizadas com veículos limpos ou pouco poluentes. O projeto, assim, possibilita combinar a racionalização do transporte de mercadorias com a luta contra o desperdício de alimentos.
Cidade de Sceaux: Vencedora na categoria Bicicleta
A cidade de Sceaux foi recompensada por ter generalizado o direito de passagem em semáforos vermelhos para ciclistas, algo inédito na França. Essa medida melhora a segurança, o conforto e o tempo de viagem dos ciclistas, incentivando o uso de bicicletas para viagens urbanas de curta distância.
Val de Marne: Vencedor na categoria Caminhando, Espaço Público, Acessibilidade
O departamento de Val de Marne foi recompensado por seu programa geral de tornar acessíveis todas as paradas de ônibus em seu território, independentemente dos gestores de estrada envolvidos. Uma abordagem que melhora o conforto e a acessibilidade do transporte público para os habitantes do departamento.