Projetos de ônibus T Zen 4 e 5 declarados de utilidade pública
Etapas anteriores à declaração de utilidade pública
As investigações públicas para os projetos T Zen 4 e T Zen 5 ocorreram de 30 de maio a 4 de julho e de 30 de maio a 30 de junho de 2016, respectivamente. Durante esse período, dezoito sessões foram organizadas pela comissão de inquérito T Zen 4 para encontrar os cidadãos dos seis municípios ao longo da rota. Doze sessões foram organizadas pela comissão de inquérito T Zen 5 nos quatro municípios envolvidos.
Ao final das duas pesquisas, os projetos obtiveram um parecer favorável dos comitês de inquérito. Na reunião do Conselho de 5 de outubro de 2016, a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confirmou o interesse geral dos dois projetos.
Os próximos passos: estudos para preparar a obra
Estudos aprofundados conhecidos como "projeto preliminar" e "projeto" serão realizados em consulta com todas as partes interessadas. Eles possibilitarão o refinamento dos custos, do cronograma de implementação e das características técnicas dos projetos, além de integrar as recomendações e reservas feitas pelas comissões de inquérito.
Os ônibus T Zen 4 E T Zen 5 para viagens mais fáceis e confortáveis
O ônibus T Zen é um modo de transporte inovador que combina o desempenho e a qualidade do serviço do bonde com a flexibilidade do ônibus: frequência, regularidade, prioridade nos semáforos, estações acessíveis e claramente identificáveis, bem integradas ao cenário urbano.
O ônibus T Zen 4 circulará em uma faixa dedicada de 14 km entre a "La Treille" em Viry-Châtillon e a estação de trem-RER Corbeil-Essonnes, com 30 estações. Atenderá seis municípios: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry e Corbeil-Essonnes.
O ônibus T Zen 5 circulará em uma faixa dedicada de 9 km entre o setor da Bibliothèque François Mitterrand, no 13º arrondissement de Paris, e o centro de transferência de Choisy-le-Roi. Atenderá 19 estações distribuídas em quatro municípios: Paris (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi.