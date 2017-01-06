Projetos de ônibus T Zen 4 e 5 declarados de utilidade pública

Etapas anteriores à declaração de utilidade pública

As investigações públicas para os projetos T Zen 4 e T Zen 5 ocorreram de 30 de maio a 4 de julho e de 30 de maio a 30 de junho de 2016, respectivamente. Durante esse período, dezoito sessões foram organizadas pela comissão de inquérito T Zen 4 para encontrar os cidadãos dos seis municípios ao longo da rota. Doze sessões foram organizadas pela comissão de inquérito T Zen 5 nos quatro municípios envolvidos.

Ao final das duas pesquisas, os projetos obtiveram um parecer favorável dos comitês de inquérito. Na reunião do Conselho de 5 de outubro de 2016, a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confirmou o interesse geral dos dois projetos.